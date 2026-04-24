Lärare ma, no och teknik åk 7-9, Montessoriskolan i Norrtälje

Montessori i Norrtälje AB / Grundskollärarjobb / Norrtälje
2026-04-24


Lärare i matematik och naturorientering, åk 7-9, Montessoriskolan i Norrtälje
Montessoriskolan växer - vill du växa med oss?
Inför läsåret 26/27 söker vi fler engagerade och kunniga lärare! Här har du chansen att arbeta på en skola med stark vilja att utvecklas och ett stort hjärta. Tror du liksom vi att studieglädje och goda resultat går hand i hand med arbetsglädje? Välj arbetsglädje hos oss!
Montessoriskolan
Montessoriskolan i Norrtälje är en fristående grundskola med cirka 500 elever läsåret 26/27. Vi är centralt belägna på Stockholmsvägen, med närhet till både natur och stadens utbud. Hos oss genomsyras undervisningen av montessoripedagogikens grundtankar, med fokus på elevens individuella utveckling, nyfikenhet och ansvarstagande.

Tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare i matematik/no/teknik för årskurs 7-9.
Som lärare hos oss arbetar du tillsammans med ett engagerat och erfaret kollegium. Tillsammans skapar ni en undervisning av hög kvalitet där varje elevs utveckling står i fokus. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen med elevens intresse, motivation och potential som utgångspunkt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i matematik/NO/teknik för åk 7-9

Har god förmåga att omsätta läroplanen och styrdokument i praktisk undervisning

Är en trygg och tydlig ledare i klassrummet

Har lätt för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare

Har ett stort engagemang och vill vara med och bidra till skolans utveckling

Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst
God, närproducerad pedagogisk lunch som tillagas i skolans tillagningskök av våra duktiga kockar
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att påverka skolans fortbildningsinsatser och utvecklingsområden
Utrymme att utveckla nya arbetsmetoder och verktyg tillsammans med eleverna

Intervjuer sker fortlöpande.
Välkommen med din ansökan till
rektor@montessoriskolan.nu
Ring gärna rektor Åsa Bertilsson, 070-648 56 53, för ytterligare information

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: rektor@montessoriskolan.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montessori i Norrtälje AB (org.nr 556285-5410)
Stockholmsvägen 18 (visa karta)
761 43  NORRTÄLJE

Arbetsplats
Montessoriskolan Gustafslund

Jobbnummer
9875674

