Lärare Ma/No och Teknik åk 7-9, Alunda
2026-05-05
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu har du chans att arbeta i en skola med fokus på utveckling förutom en lärande och trygg miljö. Vi har ett gott samarbete på hela skolan, och rektorerna finns närvarande i ett nära samarbete med dig. Vi har skolutvecklare i kommunen som bjuder in till uppskattade introduktionsdagar för nyanställda. Vi arbetar enligt ett årshjul som kallas Lyckas tillsammans där du har hjälp av tydliga kommungemensamma planer och rutiner. Lyckas tillsammans innefattar också kollegialt fortbildande arbete.
Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Olandsskolan i Alunda tätort, en F-9 skola med ca 620 elever. Vi är en innovativ skola där samarbete med kollegorna inom och utöver ämnesgränserna prioriteras. Vi satsar även mycket på intern kompetensutveckling i seminarieform. Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling och en stimulerande och trivsam arbetsmiljö - allt inom pendlingsavstånd till Uppsala.
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
För att kunna utveckla våra barn behöver vi själva utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjlighet till kontinuerlig fortbildning och nätverkande. Du får förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad lärare med behörighet för undervisning i Matematik och No, alternativt så har du pedagogisk bakgrund och stort intresse för undervisning. Har du erfarenhet av undervisning och mentorskap är det meriterande liksom om du har kunskaper i Unikum, Teams och Skola24.
Som person har du lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du är motiverad och engagerad i ditt arbete. Vi tror på upplevelsen av att vi arbetar tillsammans och därför är det viktigt för oss att du är lyhörd och omtänksam, och skapar med enkelhet kontakter externt såväl som internt och underhåller dem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-319".
Pernilla Eklund pernilla.eklund@edu.osthammar.se 0173-862 91
