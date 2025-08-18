Lärare ma/no åk 7-9, Montessoriskolan i Norrtälje
Montessori i Norrtälje AB / Grundskollärarjobb / Norrtälje Visa alla grundskollärarjobb i Norrtälje
2025-08-18
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montessori i Norrtälje AB i Norrtälje
Lärare i matematik och NO, åk 7-9 - Montessoriskolan i Norrtälje
Montessoriskolan växer - vill du växa med oss?
Inför läsåret 25/26 söker vi fler engagerade och kunniga lärare! Här har du chansen att arbeta på en skola med stark vilja att utvecklas och ett stort hjärta. Tror du liksom vi att studieglädje och goda resultat går hand i hand med arbetsglädje? Välj arbetsglädje hos oss!
Montessoriskolan
Montessoriskolan i Norrtälje är en fristående grundskola med cirka 450 elever läsåret 25/26. Vi är centralt belägna på Stockholmsvägen, med närhet till både natur och stadens utbud. Hos oss genomsyras undervisningen av montessoripedagogikens grundtankar, med fokus på elevens individuella utveckling, nyfikenhet och ansvarstagande.
Tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare i matematik/no/teknik för årskurs 7-9.
Som lärare hos oss arbetar du tillsammans med ett engagerat och erfaret kollegium. Tillsammans skapar ni en undervisning av hög kvalitet där varje elevs utveckling står i fokus. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen med elevens intresse, motivation och potential som utgångspunkt.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i matematik/NO/teknik för åk 7-9
Har god förmåga att omsätta läroplanen och styrdokument i praktisk undervisning
Är en trygg och tydlig ledare i klassrummet
Har lätt för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Har ett stort engagemang och vill vara med och bidra till skolans utveckling
Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst
God, närproducerad pedagogisk lunch som tillagas i skolans tillagningskök av våra duktiga kockar
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att påverka skolans fortbildningsinsatser och utvecklingsområden
Utrymme att utveckla nya arbetsmetoder och verktyg tillsammans med eleverna
Intervjuer sker fortlöpande.
Välkommen med din ansökan tillrektor@montessoriskolan.nu
Ring gärna rektor Åsa Bertilsson, 070-648 56 53, för ytterligare information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: rektor@montessoriskolan.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessori i Norrtälje AB
(org.nr 556285-5410)
Stockholmsvägen 18 (visa karta
)
761 43 NORRTÄLJE Arbetsplats
Montessoriskolan Gustafslund Jobbnummer
9463506