Lärare MA/NO 7-9 till Fornuddens skola
2025-12-11
Vad vi gör och vill
Fornuddens skola är en modern, nybyggd skola som erbjuder undervisning från F-9 för cirka 880 elever.
Vi är ambitiösa i vårt uppdrag och siktar ständigt på att utveckla vår verksamhet med eleven i centrum. Vi är övertygade om att goda relationer mellan elever, vårdnadshavare och personal är grundläggande för utmärkta studieresultat och en trygg arbetsplats för både elever och medarbetare.
Fornuddens skola ligger centralt beläget i Tyresö. Läget med närhet till såväl natur och kultur som bra kommunikationer gör skolan mycket attraktiv.
Vi har byggt en ny, större fantastisk skola F-9. Skolan stod klar till läsårsstart 2021 och vi är nu en fullt utbyggt F-9-skola där vi är i ett spännande utvecklingsskede. Den som anställs på denna tjänst erbjuds därför möjlighet att i stor utsträckning påverka uppbyggnaden av de nya ämnesinstitutionerna och vara en stor del i skolans utvecklingsarbete.
I skolans elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi strävar efter att ständigt utveckla undervisningen med ett grundläggande fokus på trygghet och studiero. Vi tror att goda relationer mellan elever samt vårdnadshavare och personal är en förutsättning för bra studieresultat och en trevlig stämning på skolan.
Vi söker dig som älskar att undervisa och som sätter eleven i centrum. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel, har ett tydligt ledarskap i klassrummet och visar stort engagemang samt har höga förväntningar i ditt arbete. Du har goda relationer med dina elever och arbetar aktivt för våra elevers måluppfyllelse och välbefinnande.
Att anpassa undervisningen med varierade upplägg- och examinationsformer ser du som en självklarhet. Du har naturligtvis god kännedom om, och använder dig av, formativ bedömning.
Du kommer att vara mentor och ingå i ett arbetslag där du förväntas ha ett nära samarbete med de andra lärarna inom arbetslaget, årskurserna du undervisar i samt med skolans elevhälsoteam och skolledning. Samplanering och bedömning tillsammans med ämneskollegorna tillhör det vardagliga arbetet.
Tjänsten är ett vikariat VT26 och mentorskap ingår i tjänsten. Tillträde i januari 2026 eller efter överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig för årskurs 7-9 i matematik, NO och teknik.
Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg. Du har en förmåga att engagera, se och utmana samtliga elever. Du är pedagogisk och sammanhållande i klassrummet som via inkludering och relationsskapande når goda studieresultat. Du strävar efter att alla elever ska nå längre än de trodde var möjligt och du är väl förtrogen med läroplanen samt övriga styrdokument. Du är intresserad av skolutveckling och att följa forskning och utveckling.
Du är pålitlig, noggrann, har god förmåga att planera din egen tid, har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast 30/12. Intervjuer kommer ske löpande.
Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor, Emelie Åberg telefon; 0736887802, mejl; emelie.aberg@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
