Lärare kulturskolan till Kultur- och fritidsförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och vår huvuduppgift är att hjälpa människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och idrott. Vi riktar oss till alla kommunens invånare men barn och unga vuxna är en prioriterad målgrupp. Fem värderingar ska genomsyra all vår verksamhet: jämlikhet, folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet.
Arbetsuppgifter
Som lärare på Kulturskolan i Varberg undervisar du barn och unga i åldern 5-20 år. Du undervisar elever enskilt och i grupp och du undervisar ensam och tillsammans med kollegor. Du ingår i ett ämneslag men har samarbeten över flera och du deltar i Kulturskolans gemensamma projekt.
Arbetstiden är främst förlagd till vardagar, både dagtid och kvällstid men arbete kan även förekomma under vissa helger.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Undervisa i drama, teater och musikalKvalifikationer
Vi tror att du som söker har förmågan att sätta barnets perspektiv i fokus och drivs av att varje elev ska få bästa möjliga möte med sitt kulturella uttryck.
Vi tror att du kan stimulera elevers nyfikenhet och kreativitet och kan anpassa din undervisning från nybörjare till avancerad nivå.
Som person är du initiativtagande och driver verksamheten framåt med engagemang. Du är bra på att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga med deltagare, vårdnadshavare och kollegor.
Vi söker dig som:
• Har lärarexamen inom ämnet eller utbildning som bedöms likvärdig
• Har erfarenhet av undervisning av barn och unga inom drama, teater och musikal
Det är meriterande om du har:
• Digitala kompetenser som är relevanta inom ditt utbildningsområde
• Kan undervisa i ämnen utanför ditt utbildningsområde
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef kultur fritid
Louise Böregård louise.boregard@varberg.se +4634088613
