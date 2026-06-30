Lärare kulturskolan till Kultur- och fritidsförvaltningen
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Pedagogjobb / Varberg Visa alla pedagogjobb i Varberg
2026-06-30
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och vår huvuduppgift är att hjälpa människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och idrott. Vi riktar oss till alla kommunens invånare men barn och unga vuxna är en prioriterad målgrupp. Fem värderingar ska genomsyra all vår verksamhet: jämlikhet, folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som lärare på Kulturskolan i Varberg undervisar du barn och unga i åldern 5-20 år. Du undervisar elever enskilt och i grupp och du arbetar med Kulturskolans digitala verksamhetssystem. Du ingår i ett ämneslag men har samarbeten över flera och du deltar i Kulturskolans gemensamma projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Undervisa i elgitarr, gitarr och ensemble. Enskilt och i grupp.
Arbetets omfattning motsvarar en dag/vecka, men kan ökas vid behov.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har förmågan att sätta barnets perspektiv i fokus och drivs av varje elev ska få bästa möjliga möte med sitt kulturella uttryck. Vi tror att du kan stimulera elevers nyfikenhet och kreativitet och kan anpassa din undervisning från nybörjare till avancerad nivå. Som person är du initiativtagare och driver verksamheten framåt med engagemang. Du är bra på att samarbeta och
Vi söker dig som:
• Har lärarexamen inom ämnet eller utbildning som bedöms likvärdig.
• Har erfarenhet av undervisning av barn och unga i gitarr och ensemble.
Det är meriterande om du har:
• B-körkort (meriterande men inget krav)
• Digitala kompetenser som är relevanta inom ditt utbildningsområde
• Kan undervisa i flera ämnen
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-17 .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334603". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare varberg@sverigeslarare.se 0721517378 Jobbnummer
9984356