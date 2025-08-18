Lärare karaktärsämne inriktning kök till AGY Virginska gymnasiet
2025-08-18
Välkommen till en skola som har växt och fortsätter växa! Här arbetar välutbildade lärare och elevassistenter i en familjär miljö där vi har roligt ihop. Nu söker vi en lärare som vill komma till vår gemenskap på nationellt program. Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Vi söker nu en karaktärsämneslärare med inriktning kök till programmet hotell, restaurang och bageri på anpassad gymnasieskola.
Exempel på arbetsuppgifter:
• enskilt och tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför och utvärderar ditt arbete enligt Gysär 13/Gy25 (skolans styrdokument)
• leda undervisning i kall-, varm och storkök samt bageri
• undervisa i teoretiska karaktärsämnen på programmet Hotell-, restaurang- och bageriprogrammet på anpassad gymnasieskola
• stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande
• handleda de elevassistenter som är kopplade till programmet
• mentorskap för elever
• samarbete tillsammans med andra karaktärsämneslärare på hela Virginska gymnasiet
• resursundervisning kan förekomma i tjänsten
Om arbetsplatsen
Anpassad gymnasieskola är till för ungdomar som inte når upp till skolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Den kommunala anpassade gymnasieskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver delar av sin verksamhet på Virginska gymnasiet och Kvinnerstaområdet. Vi är 120 anställda och har 152 elever i vår organisation. Denna tjänst är i första hand placerade på Virginska gymnasiet men en anställning på anpassad gymnasieskola innebär att man är tillgänglig för arbete inom hela organisationen.
Läs mer på: Anpassad gymnasieskola - Virginska gymnasiet
Anpassad gymnasieskola är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi ser att du som lärare hos oss har ett flexibelt förhållningssätt gentemot din omgivning, att du är kreativ och har lätt för att bygga nya relationer. Tjänsten kräver ödmjukhet, lyhördhet och flexibilitet. Vi förväntar oss att du är en lagspelare med eget driv. Du är förtroendeingivande i din kommunikation och lösningsfokuserad när du möter elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är självgående i ditt arbete och rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• utbildad karaktärsämneslärare inom hotell, restaurang och bageri eller annan utbildning som berättigar till lärarlegitimation
• branscherfarenhet
Meriterande:
• erfarenhet av arbete med barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar (NPF, IF)
• erfarenhet av arbete inom anpassad gymnasieskola eller anpassad grundskola
• kunskaper inom AKK och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast, enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 augusti.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9463800