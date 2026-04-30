Lärare/instruktör inom lantbruksmaskiner till Ingelstadgymnasiet
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30
Vill du vara med och starta upp en ny profil inom Lantbruksutbildningen, lantbruk maskinmekaniker? Tjänsten innehåller undervisning inom service, reparationer och svetsmetoder på lantbruks-och anläggningsmaskiner. I tjänsten ingår också att tillsammans med kollegor och elever delta i vår-och höstbruk på skolan. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med många olika kompetenser inom lantbruk som alla bidrar till att utbilda nästa generation inom den gröna näringen.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och är uppdaterad inom branschen. Du har gedigen och aktuell erfarenhet av lantbruksområdet samt arbete inom reparation och service av lantbruks-och anläggningsmaskiner. Kunskap inom elscheman, hydraulik, pneumatik, GPS-styrning och felsökning är något vi önskar du har. Utbildning inom lantbruk, serviceteknik eller liknande är meriterande.
I arbetet med elever är det viktigt att du är en god förebild, lugn och strukturerad samt lyhörd och ordningsam.
Vi erbjuder
Ingelstadgymnasiet ligger i utkanten av Ingelstad i fin lantlig miljö där du dagligen möter elever och kollegor med ett stort intresse för djur, natur och maskiner. Gemenskap är viktigt för oss då skolan både är en utbildningsplats och ett hem för eleverna under veckorna. Som anställd har du friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme per vecka. Det finns möjligheter till kompetensutveckling inom ramen för anställningen.
Kvalifikationer:
B-körkort
Datorvana
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse.
Omfattning 100% semestertjänst
Sista ansökningsdatum 2026-05-20 Vi kommer att behandla ansökningarna löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Ingelstadgymnasiet
På skolan går drygt 290 elever och av dessa bor ca 240 på skolans internat. Den utbildning vi erbjuder är Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, djurvård och hästhållning, samt bygg - och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning. Vi erbjuder även naturvetenskaplig profil. Skolan har stor praktisk verksamhet med skog, åker/betesmark, djurstallar, djurpark, hundanläggning och veterinärklinik.
Skolan drivs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet.
Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi cirka 30 000 medlemmar och cirka 7000 medarbetare. För att trygga tillgången på kompetent arbetskraft till landsbygdens näringar driver vi sju naturbruksgymnasier. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets största hushållningssällskap. Vår vision är en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete med mera. Vi har cirka 2 500 medlemmar, omsätter omkring 250 miljoner kronor per år och är drygt 250 anställda. Våra skolor är Ingelstadgymnasiet, Gamlebygymnasiet och Naturbruksgymnasiet Kalmar.
