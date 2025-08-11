Lärare inriktning fritidshem till Hovslätts skolområde
Jönköpings kommun / Pedagogjobb / Jönköping Visa alla pedagogjobb i Jönköping
2025-08-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom till oss och skapa lärglädje!
Ditt nya jobb
Välkommen att bli en del av vårt team! Som lärare i fritidshem inom Hovslätts skolområde kommer du, tillsammans med erfarna kollegor, få möjligheten att vara med och driva utvecklings- och pedagogiska frågor och vara delaktig i att leda det kollegiala lärandet.
Du arbetar i första hand med undervisning i fritidshemmet men även i samverkan med lärare under skoldagen.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.
- Planera, genomföra och följa upp aktiviteter som stärker förankringen till läroplanens mål samt övriga styrdokument i grundskolans uppdrag.
- Ha ett helhetsperspektiv över elevernas utveckling och lärande.
- Ge elever möjlighet att lära på nya kreativa sätt och tillämpa kunskaper i praktiken.
- Säkerställa att fritidshemmet är ett värdefullt komplement till elevernas skolgång.
- Utveckla elevernas förmåga, sociala utveckling och tilltro till sig själva.
- Bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Främja en god lärmiljö som möter eleverna på deras fritid.
Välkommen till oss
Hovslätts skolområde, som består av Hovslättsskolan och Grästorpsskolan, är beläget strax söder om Jönköpings stadskärna. Hovslättsskolan är en F-6 skola med cirka 410 elever och 60 medarbetare medans Grästorpsskolan är en F-3 skola, där det går cirka 110 elever och arbetar 15 medarbetare.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/grastorpsskolan-f-3https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du har ett brinnande intresse och god kännedom kring pedagogiska frågor och håller dig uppdaterad kring den senaste forskningen på området. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i fritidshemmet eller i skolan. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.
Vi vill att du är en god ledare, både i klassrummet och kollegialt och att din positiva inställning smittar av sig på dem du möter. Du bemöter elever och vårdnadshavare professionellt och kommunicerar på ett ansvarsfullt sätt. Som lärare är det viktigt att du samarbetar väl med skolledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen och läraryrket. Du är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Lina Pantzar Reilly 036-108111 Jobbnummer
9452501