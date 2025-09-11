Lärare inriktning fritidshem till bästa Dalviksskolan
Du vet att lärglädje gör skillnad på riktigt.
Det gör vi med. Hos oss bidrar du till något större genom att skapa ett lustfyllt lärande för våra barn och elever - varje dag, hela vägen!
Ditt nya jobb
Vi söker en ny kollega till vårt fritidsarbetslag i åk 1. Tillsammans med trevliga kollegor och goa elever får du ett omväxlande och spännande jobb!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Du arbetar för att ha ett helhetsperspektiv över elevernas utveckling och lärande. Du kommer också ge eleverna möjlighet att lära på nya kreativa sätt och tillämpa kunskaper i praktiken. Detta gör du med dina erfarna och duktiga lärare i arbetslaget. Arbetet med trygghet är centralt på vår skola och därför en viktig del av ditt arbete.
Välkommen till oss
På Dalviksskolan kommer du möta supertrevliga kollegor! Dalviksskolan är en F-6-skola med ca 300 elever och 45 anställda. Skolan är belägen på Jönköpings höjder och ligger vackert med panoramautsikt över Vättern och staden. Här erbjuds härliga miljöer med skog, vattendrag och berg i omedelbar närhet till skolan. Anställda, elever, vårdnadshavare och studenter på skolan vittnar om en god arbetsmiljö där trivsel och trygghet präglar andan på enheten. Dalviksskolan är en VFU-skola, vilket innebär att vi regelbundet tar emot studenter från Jönköping University.
Vi arbetar för att eleverna ska nå toppen av sin potential, efter sin egen förmåga. För att eleverna ska kunna nå dit behöver vi medarbetare som kan motivera och stimulera elevernas nyfikenhet samt ha höga förväntningar på deras förmåga att utvecklas. Vi arbetar runt eleven med ett helhetsperspektiv där hen ska kunna känna trygghet, glädje, ansvar och självständighet som ger en bra grund för kunskapsinhämtandet. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/dalviksskolan-f-6.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är utbildad lärare med lärarlegitimation för arbete i fritidshem. Har du ännu inte fått din legitimationen eller är i slutet av din utbildning är du också välkommen att söka. Du är duktig på att skapa relation med dina elever och har ett genuint intresse för dem. Du är en ledare för din elevgrupp och arbetar med tillgänglig lärmiljö där trygghet och struktur är centralt för att möta elever där de befinner sig. Vi ser också att du är väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför att vi anställer nya medarbetare i lärartjänster, är det viktigt att säkerställa att lärarlegitimationen är giltig. Vi ber därför dig som söker tjänsten att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Urval och intervjuer kan ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
