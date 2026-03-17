Lärare inriktning fritidshem till anpassad skola
2026-03-17
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Anpassade skolan i Ulricehamns kommun, som ingår i skolområde Tingsholm, erbjuder elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är noggrant anpassad efter varje elevs individuella förutsättningar - från grundskola till gymnasie- och vuxennivå. Verksamheten bygger på samma struktur som grundskolan samtidigt som den omfattar särskilda ämnesområden som främjar elevernas motorik, kommunikation, vardagsaktivitet, estetisk utveckling och verklighetsuppfattning. Här får varje elev möjlighet att utvecklas i en trygg lärmiljö där delaktighet, lärande och framtidstro står i centrum.
Vill du vara med och utveckla lärande och trygghet för våra elever i både fritidshem och skola?
Arbetsuppgifter
Som lärare med inriktning fritidshem hos oss kommer du att ha en central roll i att planera, leda och genomföra den pedagogiska verksamheten för våra elever när de är på fritidshemmet. Du skapar förutsättningar för trygghet, utveckling och meningsfull fritid genom ett pedagogiskt lärande som utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Du samarbetar nära andra pedagoger för att säkerställa att elevernas lärande, delaktighet och inflytande stärks -både i fritidshemmets verksamhet och i skolan i stort. Samarbetet med skolans övriga pedagoger är en självklarhet för att skapa en helhetssyn kring elevernas utveckling. Du kan också arbeta en del av din arbetstid i skolan, exempelvis som resurspedagog eller i ämne såsom idrott.Arbetsuppgifter
* Planera och genomföra den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet.
* Samarbeta med lärare och elevhälsa för att stödja elevernas lärande och utveckling.
* Arbeta för god kvalitet, delaktighet och trygghet i verksamheten.
* Stödja elever i övergångar mellan fritidshem och skola.
* I vissa delar av tjänsten även arbeta i klassrum eller som resurspedagog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare med inriktning fritidshem, gärna med kompletterande utbildning i idrott eller andra ämnen. Du har god kunskap om uppdraget i den samlade läroplanen och är väl insatt i fritidshemmets nuvarande uppdrag. Du känner dig trygg i din yrkesroll och är förtrogen med de styrdokument som vägleder verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kompetens inom området funktionsnedsättningar samt tidigare har arbetat inom anpassad grundskola. Även kunskap eller utbildning i lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation (AKK) ses som en tillgång.
Som person är du självständig, flexibel och har ett professionellt bemötande gentemot elever, vårdnadshavare, kollegor och andra du möter i din yrkesroll. Du är lyhörd, kreativ och kvalitetsmedveten samt arbetar strukturerat och systematiskt i nära samarbete med chef och kollegor. Eftersom samarbetet mellan fritidshem och skola är en central del av uppdraget krävs god samarbetsförmåga och en tydlig och trygg kommunikation.
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295061".
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
Ulricehamns kommun, Anpassad skola
rektor
Eva-Lis Svensson evalis.svensson@ulricehamn.se 0321-595449
