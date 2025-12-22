Lärare inriktning fritidshem, Tenhults skolområde
2025-12-22
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar? Bli lärare inriktning fritidshem hos oss! På utbildningsförvaltningen får du möjlighet att sprida lärglädje - varje dag, hela vägen.
Ditt nya jobb
Vi söker en engagerad lärare i fritidshem
Tenhultsskolan söker nu en inspirerande och kreativ lärare i fritidshem till ett av våra tre F-1 fritidshem.
Som lärare i fritidshem på Tenhultsskolan kommer du att:
- Planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet.
- Arbeta kreativt tillsammans med dina kollegor för att skapa ett lustfyllt lärande som stärker både elevernas kunskaper och personliga utveckling.
- Samverka nära med lärare och elever under skoldagen för att säkerställa en sammanhängande och stödjande lärmiljö.
Vi söker dig som brinner för att inspirera och motivera elever, och som vill vara en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Välkommen till oss
Tenhults skolområde består av två F-6 skolor; Tenhultsskolan och Ödestugu skola. Vi har cirka 85 personal och 570 elever.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att utveckla självständiga, trygga och ansvarstagande individer. Tenhultsskolan är en stor F-6 skola med ca 515 elever, som ligger 15 km från Jönköpings centrum med goda kommunikationer och naturen runt hörnet. På skolan finns det sex fritidshem.
Vi strävar efter att skapa en tillgänglig och digitaliserad utbildning för alla våra elever. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Vår vision är "en skola där glädje, trygghet och lustfyllt lärande ger oss alla framtidstro".https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/tenhultsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har examen och legitimation som lärare med inriktning mot fritidshem.
Har du ännu inte fått din legitimation är du också välkommen att söka. Erfarenhet av arbete i fritidshem och skola är meriterande.
Vi söker dig som:
- Är kommunikativ och har lätt att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
- Strävar efter att utveckla varje elevs förmågor, både kunskapsmässigt och socialt
- Är flexibel och kan ta ett helhetsansvar för elevernas utveckling och välmående
- Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
- Har god vana att dokumentera ditt arbete och är kompetent inom IT och digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att få din ansökan..
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
