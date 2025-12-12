Lärare inriktning fritidshem med diabeteskompetens till Frösakullsskolan
Halmstads Kommun / Pedagogjobb / Halmstad Visa alla pedagogjobb i Halmstad
2025-12-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i fritidshem med diabetskompetens till Frösakullsskolan.
Om du saknar tidigare erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes förväntas du ha förmåga och intresse för att på kort tid lära dig rutiner och förhållningssätt kopplade till barn med diabetes.
Som lärare i fritidshemmet ansvarar du tillsammans med kollegor i arbetslaget för fritidsverksamheten. Detta innebär planering, genomförande, dokumentation och utvärdering för att kunna utveckla verksamheten utifrån skolans styrdokument och den vida tolkningen av undervisning i fritidshem. Vi utgår från elevernas behov, erfarenheter och tänkande och anpassar våra aktiviteter till att elever har olika förutsättningar. På fritidshemmet planerar vi och anpassar efter enskilda elevers förmåga att delta utifrån fritidshemmets läroplan. Vårt uppdrag är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda aktiva raster och en meningsfull fritid. Under dagtid kommer du att arbeta samverkande mot skolklass utefter överenskommelse och kompetens hos sökande. Du stöttar eleverna genom att ge dem stöd och stimulans utifrån deras förutsättningar.
Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete, samtidigt som arbetet ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper hos dig. Du är en stabil och trygg person med en god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig och lyhörd för att kunna anpassa dig efter elevernas behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar.
Du kommer vara delaktig i ett spännande utvecklingsarbete och vi kan erbjuda dig en kollegial gemenskap där pedagogik, lärmiljöer och värdegrundsarbete ska stå i fokus. Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare inriktning fritidshem med diabeteskompetens. Du är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Du har förmåga att planera och genomföra aktiviteter med tydlig förankring i läroplanen och anpassar lärmiljön så att alla elever kan delta och utvecklas till sin fulla potential. Du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig, lyhörd och kan anpassa dig efter elevens/elevernas/gruppernas behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är van att hålla kontakten med vårdnadshavare och värnar om att dessa kontakter ska vara goda. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Meriterande med behörighet i bild eller musik.
Du ska gärna ha tidigare erfarenheter av att arbeta med barn med diabetes. Du ska stödja eleven i att ha en trygg skolvardag och kunna förstå hur diabetes kan påverka koncentration, ork, skolprestationer och närvaro. Du bör kunna följa och använda elevens individuella egenvårdsplan och ha kännedom om typ 1 diabetes hos barn, kunna se symptom på högt och lågt blodsocker. Du behöver även känna till eller lära dig hur insulin fungerar och hur blodsockret påverkas av mat, fysisk aktivitet, stress och sjukdom. Det är mycket viktigt att du har en god förmåga att kommunicera med vårdnadshavare, elevhälsa och övriga kollegor.
Övrig information
Frösakullsskolan är en F-3 skola som ligger i samhället Frösakull cirka 1 mil från Halmstad. Skolan har ca 100 elever i åldrarna 6-9 år och erbjuder även fritidshemsverksamhet. Efter årskurs 3 flyttar eleverna till Ranagårdsskolan för att gå årskurs 4-9. Närheten till hav och natur ger goda möjligheter till kreativ utomhuspedagogik. Vår fina skolgård med skog, idrottsplaner, uteklassrum och gungor inbjuder till lek och lärande i många olika formerÖvrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Annelie Lerner, biträdande rektor Annelie.lerner@halmstad.se 076-6955145 Jobbnummer
9640719