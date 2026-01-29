Lärare inom Teknik, IT, elteknik och/eller nätverksteknik
2026-01-29
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.Vi söker en lärare som kan förstärka arbetet inom dator -och kommunikationsteknik på vårt el- och energiprogram inom ämnen som elteknik, automationsteknik, nätverksteknik och mikrodatorteknik och brett inom teknik. Skolan är certifierad Teknikcollege och praktiskt arbete i skolan laborationssalar och verkstad samt kontakt med bransch och arbetsliv är viktiga delar av elevens utbildning. Arbete med Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan komma att ingå i tjänsten. Framåt finns ett behov av att tekniklärare på teknikprogrammet för undervisning i kurserna teknik 2 och teknik 3.
Arbetet är deltid på 20-50% under vårterminen och med rätt kompetens inom teknik finns även förutsättningar för fortsättning till nästa läsår.Realgymnasiet i Linköping är en gymnasieskola med ca 240 elever fördelat på fyra olika gymnasieprogram. Du blir en del av ett drivet och trevligt kollegie, och en trivsam skola. Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom teknik eller yrkesämnen inom el -och energiprogrammet eller en pågående lärarutbildning.
• Tidigare erfarenhet av rollen som lärare inom gymnasiet eller yrkeskompetens inom området.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du har också god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska, i såväl tal som skrift
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard.
