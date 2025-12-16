Lärare Inom Skydd Mot Röjande Signaler (rös/tempest)
2025-12-16
Vill du undervisa i ett område som gör skillnad för Sveriges säkerhet? FMTS söker två(2) lärare inom skydd mot röjande signaler.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
RÖS (röjande signaler) är den svenska benämningen för oavsiktliga signaler från teknisk utrustning som kan avslöja känslig information. TEMPEST är det internationella regelverket som med svensk tillämpning styr hur svenska myndigheter och organisationer ska skydda sig; exempelvis genom zonindelning, teknisk utrustning och metoder.
Du kommer att undervisa en bred målgrupp - både militär och civil personal - och ge dem kunskap och färdigheter inom RÖS/TEMPEST. På sikt ser vi också att du kommer utbilda inom andra, närliggande, ämnesområden på avdelningen. Tidigare erfarenhet inom området är en merit och inte ett krav. Vi tillser intern utbildning och stöd för rätt kandidat.
Ledningssystemavdelningen på FMTS utbildningsenhet utbildar på ledningssystem som används inom alla Försvarsmaktens stridskrafter och försvarsgrenar. Här finns djup kompetens inom områden som t ex elsäkerhet, IT-säkerhet, radiosystem, krypto och sensorer. Ledningssystemavdelningen består idag av 40+ medarbetare och 4 sektioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning.
• Utveckla kurser och undervisningsformer.
• Säkerställa att utbildningen följer gällande regelverk och krav.
• Samarbeta med kollegor inom Försvarsmakten, andra myndigheter och företag.
KRAVKvalifikationer
• Akademisk utbildning och yrkeserfarenhet inom exempelvis elektroteknik, pedagogik, naturvetenskap eller motsvarande.
• Körkort klass B
• Goda språkkunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
• Ett tekniskt intresse och nyfikenhet.
• Engagemang för att arbeta med regelverk och säkerhetsfrågor.
• Noggrann, strukturerad och resultatorienterad.
• Pedagogisk, kommunikativ och trygg i att möta olika målgrupper.
• Trivs med självständigt arbete och i grupp.
• Har förmåga att bygga goda samarbeten med kollegor och externa aktörer.
Stor vikt läggs på personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskaper inom RÖS/TEMPEST alternativt elektroteknik
• Tidigare arbetat med regelverk eller säkerhetsfrågor i myndighet eller större organisation
• Pedagogisk erfarenhet
Vi erbjuder
Ett samhällsviktigt och meningsfullt arbete.
• Internutbildning och stöd för att växa i rollen.
• Ett arbetsklimat präglat av ansvarstagande, samarbete och utvecklingsmöjligheter.
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid
• 28-35 semesterdagar beroende på ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Jämställdhet och mångfald
Försvarsmakten arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald då olika perspektiv och erfarenheter stärker vår utbildning och vår verksamhet. Vi vill särskilt uppmuntra kvinnliga sökande.Övrig information
Detta är en tillsvidareanställning i en civilbefattning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är placerad på FMTS i Halmstad och inleds med 6 månaders provanställning och tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten. Resor nationellt och internationellt förekommer i befattningen. Vi kommer under rekryteringsprocessen att bedöma din pedagogiska förmåga genom att låta dig genomföra en provlektion.
Närmare upplysningar om befattningen lämnas av Enes Sopovic. Nås via växelnummer 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Nermina Dzanic
OFR-S: Roland Kramer
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Anders Norén
Nås via växeln 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du ska motivera varför du är lämplig för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
