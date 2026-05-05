Lärare Inom Skogsbruk På Älvdalens Utbildningscentrum AB
2026-05-05
Är du sugen på en ny utmaning och vill vara med och utbilda framtidens branschfolk inom skogsbruk?

Publiceringsdatum: 2026-05-05

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom skogsbruk/skogsproduktion/skogsvård
Meriterande
Erfarenhet av undervisning på gymnasiet - yrkesämnen
SkogstjänstemanUtbildningsbakgrundKvalifikationer
Gymnasial utbildning
Meriterande
Gymnasial- eller eftergymnasial utbildning inom skog/jakt
Lärarbehörighet (saknar du lärarbehörighet men är intresserad av läraryrket är du välkommen att höra av dig för vidare dialog)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om jobbet
Vill du vara med och utbilda nästa generation inom skogsbruk på Skogsgymnasiet, Skogsekonomigymnasiet och Jaktgymnasiet?
Utbildningarna Skogsgymnasiet, Jaktgymnasiet och Skogsekonomigymnasiet ges inom Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk, där eleverna får kunskaper inom modernt skogsbruk och digital teknik. Teoristudier varvas med simulatorövning och körning i riktiga maskiner på övningsplan och i skogen. Elever på Jaktgymnasiet får fördjupade kunskaper inom olika jaktformer och jakt- och viltvård. På Skogsekonomigymnasiet får eleverna fördjupade kunskaper inom skogsproduktion, skogsförvaltning och lär sig hur olika sätt att sköta skogen påverkar dess värde. Skogsgymnasiet fördjupar elevernas kunskaper inom skogsmaskinkörningen.
Våra elever får kompetens att arbeta inom skogsbruk som maskinförare, skogsvårdare, eget företagande eller läsa vidare mot skogsmästare, skogstekniker, viltmästare, vilthandläggare eller annan högskoleutbildning.
Vi söker nu dig som har både praktiska och teoretiska kunskaper inom skogsbruk. På Älvdalens Utbildningscentrum erbjuder vi stimulerande arbete i öppen, prestigelös och kreativ miljö. Hos oss kommer du att ingå i ett glatt arbetslag fyllt med skogsfolk. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, positivitet och lyhördhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att tillsammans med kollegor undervisa våra skog-, jakt- och skogsekonomielever inom ämnesområden kopplat till skogsbruk. Du kommer att kunna ta stöd i på förhand utformade undervisningsplaneringar och ett nära samarbete med kollegor.Om företaget
Hos oss möter du trevliga kollegor och elever samt en arbetsgivare som satsar på friskvård och kompetensutveckling. Vi är en välutrustad skola, med hög personaltäthet som även driver egen spetsutveckling. Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är ett friskolebolag som ägs av Region Dalarna, Älvdalens Kommun och branschföretag inom våra utbildningsområden. Verksamheten omfattar gymnasium inom skog, transport, anläggningsmaskiner och naturturism. Älvdalens Utbildningscentrum är beläget i närheten av Dalafjällen och Vasaloppsarenan och i trakten finns mycket goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske.
Provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 31/5 2026, men skicka din ansökan på registrator@alvdalen.com
så snart som möjligt då rekryteringsprocessen pågår löpande.
Om du erbjuds anställning hos oss är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.Tillträde
4/8 - 26 eller enligt överenskommelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med en ansökan!
Är du intresserad att höra mer om tjänsten, tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: registrator@alvdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange referens: ÄUC 8/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Utbildningscentrum AB
(org.nr 556775-9120), https://www.alvdalen.com/
796 22 ÄLVDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvdalens Utbildningscentrum AB Kontakt
Biträdanderektor
Cecilia Kihlman 0251-597004 Jobbnummer
9893343