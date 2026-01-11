Lärare Inom Skogsbruk På Älvdalens Utbildningscentrum AB
2026-01-11
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Publiceringsdatum2026-01-11Kvalifikationer
Yrkesmässig erfarenhet av skogsmaskinkörning
Lärare i gymnasiet - yrkesämnen - 1-2 års erfarenhet
SkogstjänstemanUtbildningsbakgrundKvalifikationer
Utbildning inom skog på minst gymnasienivå (eller motsvarande arbetslivserfarenhet)
Lärarbehörighet (Saknar du rätt behörigheter för tjänsten är du välkommen att höra av dig för vidare dialog)
Motorsågskort
Eftergymnasial utbildning inom skog/skogsbruk
Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar
Om jobbet
Vill du vara med och utbilda nästa generation inom skogsbruket på Älvdalens utbildningscentrum?
Skogsgymnasiet, Skogsekonomigymnasiet och Jaktgymnasiet ges inom Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk, där eleverna får kunskaper inom modernt skogsbruk och digital teknik. Teoristudier varvas med simulatorövning och körning i riktiga maskiner på övningsplan och i skogen. Elever på jaktgymnasiet får fördjupade kunskaper inom olika jaktformer och jakt- och viltvård. På Skogsekonomigymnasiet fördjupar sig eleverna bl. a. inom ekonomi, skogsförvaltning och på Skogsgymnasiet lägger man mer vikt vid maskinkörning och eleverna lär sig även att köra skördare. Våra elever får kompetens att arbeta inom skogsbruk som maskinförare, skogsvårdare, eget företagande eller läsa vidare mot skogsmästare, skogstekniker, viltmästare, vilthandläggare eller annan högskoleutbildning.
Vi söker nu en person med goda teoretiska och praktiska kunskaper inom skogsbruk/skogproduktion som gärna vill dela med sig av sitt kunnande till framtidens kollegor inom skogsbranschen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och bidra till utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget handlar om teoretisk och praktisk undervisning inom modernt skogsbruk. Undervisning i skogsmaskinskörning är en central del. Det kan även omfatta att undervisa i kurser som skogsskötsel och motorsåg.
På Älvdalens Utbildningscentrum är samarbete och att stötta varandra som kollegor en av grundbultarna. Hos oss finns en plats för dig som vill utveckla, utvecklas och göra skillnad. I din roll som gymnasielärare planerar och bedriver du undervisning både självständigt och tillsammans med kollegor. Du kommer att ingå i ett öppet och positivt arbetslag med god sammanhållning.
I din roll som pedagog har du ett viktigt uppdrag att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. En central del i arbetet är att använda digitala system och hjälpmedel i undervisningen och för dokumentation. Till arbetsuppgifterna hör även mentorskap med bland annat utvecklingssamtal och föräldrakontakter. Tillsammans med elever, kollegor och ledning och i samarbete med skogsbranschen driver du utbildningen framåt. Älvdalens Utbildningscentrum är del i flera spännande utvecklingsprojekt inom skog och skogsbruk.
Är du en driven person som brinner för att lära ut dina kunskaper inom skog och skogsbruk, sök då tjänsten som gymnasielärare på Älvdalens utbildningscentrum. Om företaget
Hos oss möter du trevliga kollegor och elever samt en arbetsgivare som satsar på friskvård och kompetensutveckling. Vi är en välutrustad skola, med hög personaltäthet som även driver egen spetsutveckling. Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är ett friskolebolag som ägs av Region Dalarna, Älvdalens Kommun och branschföretag inom våra utbildningsområden. Verksamheten omfattar gymnasium inom skog, transport, anläggningsmaskiner och naturturism. Älvdalens Utbildningscentrum är beläget i närheten av Dalafjällen och Vasaloppsarenan och i trakten finns mycket goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske.
Provanställning tillämpas.
Sista ansökningsdag är den 4/1 2026, men skicka din ansökan på registrator@alvdalen.com
så snart som möjligt då rekryteringsprocessen pågår löpande.
Om du erbjuds anställning hos oss är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med en ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: registrator@alvdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange referens: ÄUC 13/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Utbildningscentrum AB
(org.nr 556775-9120), https://www.alvdalen.com/
796 22 ÄLVDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvdalens Utbildningscentrum AB Kontakt
Biträdanderektor
Cecilia Kihlman 0251-597004 Jobbnummer
9677228