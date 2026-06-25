Lärare inom Mjukvaruutveckling - Gymnasieingenjör (TE4)
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Huddinge Visa alla gymnasielärarjobb i Huddinge
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NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Om jobbet
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar ständigt nya möjligheter och vårt uppdrag är att ge eleverna den spetskompetens som framtidens arbetsmarknad efterfrågar. Vi arbetar nära näringslivet och låter modern teknik genomsyra undervisningen på samtliga program.
NTI Gymnasiet Södertörn är en personlig skola med cirka 240 elever fördelade på Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Yrkesintroduktion samt Gymnasieingenjör – fjärde tekniskt år (TE4).
Nu söker vi en engagerad lärare inom mjukvaruutveckling som vill vara med och utveckla vår ettåriga gymnasieingenjörsutbildning med inriktning Informationsteknik.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som lärare på Gymnasieingenjör (TE4) ansvarar du för undervisningen inom modern system- och webbutveckling. Du undervisar elever som redan har en examen från Teknikprogrammet och som vill ta steget ut i arbetslivet som gymnasieingenjörer.
Du kommer huvudsakligen att undervisa inom:
Frontendutveckling
Backendutveckling
Databasteknik
Projektledning
I undervisningen arbetar du med verklighetsnära projekt där eleverna utvecklar kompletta webbapplikationer – från databas och serverlogik till användargränssnitt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer och ramverk samt ett intresse för aktuell teknik och arbetsmetoder.
I tjänsten ingår även:
mentorskap för en elevgrupp
ansvar för elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL)
samverkan med företag och branschpartners
utveckling av utbildningens innehåll tillsammans med kollegor och näringsliv
handledning av elevernas gymnasieingenjörsprojekt
Vi arbetar nära arbetslivet och vill ge eleverna de kunskaper och arbetssätt som används inom dagens IT-bransch.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare eller har relevant högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling
har goda kunskaper inom frontend-, backend- och apputveckling
har erfarenhet av databaser
har god förståelse för moderna utvecklingsprocesser och versionshantering
är en trygg och tydlig ledare i klassrummet
bygger goda relationer med elever, kollegor och företag
är lösningsfokuserad, engagerad och trivs med att samarbeta
vill vara med och utveckla en modern IT-utbildning
Det är meriterande om du har erfarenhet av
JavaScript, TypeScript och moderna frontendramverk
Node.js, Java, Python eller PHP
SQL och databashantering
REST API och integrationer
Git och GitHub
Docker eller molntjänster
agila arbetssätt såsom Scrum eller Kanban
arbete inom systemutveckling eller mjukvaruutveckling i näringslivet
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med motiverade elever som valt att läsa ett fjärde tekniskt år för att bli gymnasieingenjörer. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där utveckling, innovation och samarbete står i fokus.
Vi erbjuder:
tillsvidareanställning på 100 %
ferietjänst
möjlighet att påverka och utveckla utbildningen
kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy
kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
friskvårdsbidrag på 5 000 kronor
personalrabatter
Övrig information
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidareanställning, ferietjänst
Placering: Röntgenvägen 19, 141 52 Huddinge
Tillträde: 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor
Ingrid Erikssoningrid.eriksson@ntig.se
Biträdande rektor
Bondhon Shahriar Alambondhon.shahriaralam@ntig.se
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om du erbjuds anställning ska du, enligt skollagen, uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningen kan påbörjas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare och säljföretag.
NTI Gymnasiet är en del av AcadeMedia – Nordens största utbildningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
141 52 HUDDINGE Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Bondhon Shahriar Alam bondhon.shahriaralam@ntig.se 0761087889 Jobbnummer
9979859