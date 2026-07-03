Lärare inom lantbruksdjur och naturbruk
Dille Gård AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Haninge Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Haninge
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Bergas gymnasieutbildning utvecklas och vi söker en lärare i lantbruksdjur och naturbruk till våra elever på naturbruksprogrammet. Vi söker dig som har intresse och relevant erfarenhet för att undervisa i ämnena lantbruksdjur, djurhållning lantbruksdjur, naturbruk och eventuellt djurens biologi. Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
På Berga är det aldrig är långt från klassrummet till det praktiska arbetet. Vår skola är belägen på en stor gård och har ett lantbruk med odlingar, djur, maskiner och skog. Vår lantbruksutbildning växer och har ett högt söktryck. Utbildning är utformad i samråd med ledande aktörer inom lantbruk och gör eleverna redo för en framtidsbransch samtidigt som de får grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola. Under elevernas tre år på skolan lär de sig att driva ett lantbruk med odlingar, djur och maskiner. Skolan erbjuder allt eleverna behöver för att få en bred och gedigen utbildning inom lantbruk. Utbildningen lägger fokus på djur, natur, teknik och hållbar utveckling.
Vi söker nu en lärare i lantbruksdjur, djurhållning lantbruksdjur, naturbruk och eventuellt djurens biologi. Du kommer att ha goda möjligheter att prägla och utveckla vår utbildning. Du är en lösningsinriktad och flexibel person som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Eleverna lär sig både praktiskt och teoretiskt. Vi planerar tillsammans för att hitta en röd tråd i utbildningen och undervisningen i djurämnena sker både teoretiskt och praktiskt tillsammans med instruktörer inom lantbruket.
En del av arbetsuppgifterna omfattar ett ansvar för elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Det innebär kommunikation och samarbete med företag i branschen och besök på arbetsplatser och gårdar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare och har goda kunskaper om arbete med djur i lantbruket. Du är väl förtrogen med det svenska språket och har förmåga att arbeta på ett inspirerande sätt i din undervisning. Du har god kommunikationsförmåga, är självgående och är van att fatta egna beslut. Du är en tydlig och kreativ ledare i klassrummet och anpassar undervisningen utifrån eleverna.
Vi förväntar oss att du utifrån dina personliga egenskaper bidrar med engagemang och har ett professionellt förhållningssätt. Vi söker dig som är lösningsinriktad, tycker om att samarbeta och kan skapa förtroendefulla relationer med såväl elever, som kollegor och företag i branschen.
Meriterande kvalifikationer
• Behörighet inom naturbruk, lantbruksdjur och djurhållning
• Lärarerfarenhet
• Erfarenhet av APL
• Nätverk och kännedom inom branschen
• Körkort behörighet B med manuell växellåda Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med 100 % sysselsättningsgrad, med 6 mån provanställning med start i september eller enligt överenskommelse. För att få en anställning på Berga naturbruksgymnasium ska ett utdrag ur belastningsregister uppvisas. Urval- och rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag, dock senast den 2 augusti.
Det finns möjlighet till boende på skolans område. Om företaget
Berga naturbruksgymnasium ligger i Västerhaninge, utanför Stockholm och ägs och drivs av Dille Gård AB. Berga är en gymnasieskola med cirka 250 elever. Skolan erbjuder gymnasieutbildning inom Naturbruksprogrammet med inriktningarna Hästhållning och Lantbruk och har flera profiler inom dessa två inriktningar. Vi erbjuder också anpassad gymnasieskola med programmet för skog, mark och djur samt yrkesintroduktionsprogrammet. Vi driver ett lantbruk med växtodling, nötkreatur och får och har en stor hästverksamhet med eget ridhus. Vi har en härlig gemenskap i personalgruppen som består av ett 60-tal personer. För elever som kommer långväga finns ett internat med plats för drygt 100 boende. Gårdens areal uppgår till 600 hektar åker, skog och betesmark, vilket gör att skolan har ett unikt läge i Stockholms län med bara 30 minuter med pendeltåg från Stockholms centralstation. Sedan 1921 har ungdomar utbildat sig inom lantbruk på Berga, även om gårdens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så.
Läs mer på vår hemsida: www.bergagymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: josephine.ryde@bergaedu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lantbruksdjur och naturbruk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dille Gård AB
(org.nr 556417-3853), https://www.bergagymnasium.se
Berga naturbruksgymnasium Berga Skolväg 1 (visa karta
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137 91 VÄSTERHANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Berga Naturbruksgymnasium Kontakt
Bitr. rektor
Josephine Ryde josephine.ryde@bergaedu.se 072-598 16 97 Jobbnummer
9991477