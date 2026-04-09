Lärare inom ekonomiområdet sökes till Yrgo
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09
Yrgo bedriver yrkeshögskoleutbildning inom områden där näringslivet uttryckt ett behov av engagerade och kompetenta medarbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där medarbetare, studerande och yrkesverksamma i branschen är gemensamt delaktiga. Vi har totalt ca 2000 studerande, 80 medarbetare och ett stort antal gästföreläsare. Våra verksamheter är lokaliserade på fyra olika adresser i Göteborg. Besök gärna vår hemsida för mer information, www.yrgo.seDina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare inom ekonomiområdet för våra yrkeshögskoleutbildningar. Du kommer att vara inne i flera olika utbildningar och utbilda i flera ämnen. Du kommer bland annat att undervisa i våra utbildningar Bank och försäkringsrådgivare, Ekonomi och redovisningskonsult och våra logistikutbildningar till Internationell speditör eller transportledare. Undervisningen syftar till att förbereda de studerande på sitt arbete i sin blivande yrkesroll. Du kommer tillsammans med lärarlag och skolledning ansvara för att organisera, planera, samordna och integrera dina kurser i de olika utbildningarna. Som lärare på YH-utbildningen ansvarar du för att planera, genomföra och dokumentera de studerandes resultat och sätta betyg av såväl praktiska samt teoretiska moment. I uppdraget ingår även att koordinera, handleda och examinera examensarbeten.
I uppdraget ingår också bl.a. LIA-besök, arbete med och utveckling av studerandeinflytande, utveckling av nya kurser, utvärdering samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter.
För mer information om utbildningarna, se www.yrgo.seKvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och mycket goda yrkeskunskaper inom ekonomiområdet. Du har en högskoleutbildning, gärna lärarutbildning, och det är meriterande om du har erfarenhet av vuxenutbildning. Det är också meriterande med erfarenhet från aktuella branscher (för utbildningarna Bank och försäkringsrådgivare, Ekonomi och redovisningskonsult och logistikutbildningar till Internationell speditör eller transportledare). För att lyckas i tjänsten behöver du ha antingen lärarutbildning eller erfarenhet från aktuella branscher.
Tjänsten kräver att du kan arbeta självständigt och kan ta egna beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga, effektivitet, kreativitet och flexibilitet. Yrkeshögskola är en flexibel utbildningsform där kurser utgår och tillkommer så det är en stor tillgång att vara nyfiken och vilja lära sig nya områden.
Du har förmåga att skapa förtroende och goda relationer, samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en självständig och lösningsfokuserad person som har viljan att utveckla dig själv och ditt arbete.
Naturligtvis delar du våra värdeord: personlig, engagemang, dignitet och modernitet.
Vi strävar efter mångfald och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Håkan Martinsson, Sveriges lärare hakan.martinsson@educ.goteborg.se 0703740481 Jobbnummer
