Lärare inom Djurvård/Naturbruk till Realgymnasiet Nyköping
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2026-06-23
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Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker lärare inom Djurvård och Naturbruk
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan. Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Tjänsten kan vara deltid eller heltid beroende på din kompetens inom olika ämnen. Är du inte legitimerad yrkeslärare så kan en utbildning till yrkeslärare bli aktuellt.
Beroende på kompetensområden så finns det möjlighet att undervisa inom dessa ämnen; sällskapsdjur, djurhållning-sällskapsdjur och naturbruk. Du ansvarar även för elevernas APL, arbetsplatsförlagt lärande inom dina ämnen samt för ytterligare elevgrupp inom djurvård.
På skolan har vi även en egen djuravdelning och djurrumsansvar ingår i tjänsten.
Som lärare hos oss på Realgymnasiet ingår inte mentorskap utan till din hjälp finns heltidsmentor.
Vi tillämpar provanställning för våra tjänster.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Mycket goda kunskaper inom djurvård/naturbruk.
Erfarenhet att arbetat inom djurvård, lantbruk och/eller djursjukvård.
Mycket goda kunskaper inom olika arter och raser, djurens anatomi, fysiologi, beteende, förmåga att utfodra och sköta djur på ett etiskt och säkert sätt samt kännedom om smittskydd och lagar.
För att undervisa inom naturbruk ser vi att du har goda kunskaper inom naturbrukets olika arbetsmiljöer, kunskaper om naturbrukets tjänster och historia. Naturbrukets betydelse för att främja en hållbar samhällsutveckling och biologisk mångfald. Arbetsuppgifter inom naturbrukets olika områden.
Det är meriterande
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom gymnasiegemensamma ämnen/yrkeslärare.
Tidigare erfarenhet av rollen som lärare.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt. Du känner dig trygg som ledare för en grupp elever.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-02 Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11527". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
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611 33 NYKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Nyköping Kontakt
Biträdande rektor
Helena Sjökvist helena.sjokvist@realgymnasiet.se 076-627 40 97 Jobbnummer
9974173