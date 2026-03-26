Lärare idrott/trä-metallslöjd till Östervåla Skola F-6
Heby Kommun / Grundskollärarjobb / Heby Visa alla grundskollärarjobb i Heby
2026-03-26
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Värdesätter du kreativitet, samarbete och en passion för lärande? Välkommen till oss! Rollen
- Du ansvarar för planering, undervisning och bedömning i både idrott och trä- och metallslöjd.
• Du skapar en trygg och stimulerande lärmiljö.
- Du samarbetar gott med kollegor.
- Du deltar i skolans utvecklingsarbete.
Det här är vi
Vi som arbetar på Östervåla skola f-6 är cirka 38 personer som värnar om vårt goda samarbete och goda arbetsmiljö. Vi är en inkluderande skolan som strävar efter att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för alla våra elever. Vi värdesätter kreativitet, samarbete och passion för lärande.
Östervåla skola är en f-6 skola som ligger nära naturen med cirka 280 elever. På skolan finns för närvarande 13 klasser i vilka vi eftersträvar att hålla ett lagom stort antal elever per klass. Anställda på skolan arbetar nära varandra i arbetslag där samarbete och en dela-kultur råder. Det finns även ett väl inarbetat elevhälsoteam med spetskompetens.
Vår skola lägger stor vikt vid elevers välmående och kunskapsutveckling. Oavsett vilken yrkesroll du har som anställd på Östervåla skola är du lika viktig för våra elever.
Är det här du?
- Du har legitimation med behörighet i både idrott och slöjd, eller något av dessa ämnen.
- Du har god kännedom om styrdokument och uppdrag och kan synliggöra och omsätta dem i praktiken.
- Du har den digitala kompetensen som behövs för dokumentation och kommunikation.
Du bemöter varje elev med respekt och tydlighet. Du är kreativ, flexibel och har en positiv och salutogen inställning.
Om du blir aktuell för tjänsten behöver du innan anställning visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/54". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Östervåla skola f-6 Kontakt
Lena Wiik, rektor 0292-71926
9821085