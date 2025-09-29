Lärare Idrott och hälsa Spånga gymnasium 80% (vikariat)
Stockholms kommun / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Spånga gymnasium är ett litet, trevligt gymnasium med ca 340 elever.
Här finns engagerad personal och personalomsättningen är låg. Skolan ligger idylliskt i Solhems villaområde och du tar dig enkelt till skolan med pendeltåg eller buss. Vi har ett stort utbud av utbildningar, så som Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt IMS (Språkintroduktion), IMY-NB (yrkesintroduktion NB) samt anpassad gymnasieskola med de nationella programmen SMD (Skog, Mark, Djur) och FB (Fastighet och Byggnation). Nu söker vi en ny kollega för ett vikariat som kan hålla i undervisning och lyfta vår skola ytterligare. Kan det vara du?
Som idrottslärare på Spånga gymnasium delar du arbetsrum med ytterligare en idrottslärare på gymnasiet samt tre idrottslärare på grundskolan. För att lyckas med uppdraget krävs att du har samarbetsförmåga, tycker om att tillsammans med kolleger utveckla undervisningen och att du har förmåga att anpassa dina lektioner till olika elevgrupper.
Din roll
Tjänsten innebär framför allt att planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera undervisning.
Den utlysta tjänsten är ett vikariat för ordinarie lärare som söker tjänstledigt för perioden 251201 till 260610. Omfattningen är 80% och innehåller undervisning i kursen Idrott och hälsa1/nivå1 på naturbruksprogrammet, idrott och hälsa på grundskolenivå för språkintroduktion (IM-S), idrott och hälsa 1 på anpassat gymnasium där även undervisning i kursen Service och bemötande ingår. Mentorskap tillsammans med en kollega för en klass åk2 på naturbruksprogrammet ingår i uppdraget. Undervisningen bedrivs måndag-torsdag, fredagar normalt lediga.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad lärare i idrott och hälsa med behörighet för gymnasiet. Vidare har du god förmåga att tydliggöra målen för undervisningen samt bedöma densamma. Du anpassar efter individens behov för att optimera lärandet. Meriterande är erfarenhet av undervisning på anpassat gymnasium eller motsvarande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-09-29Övrig information
Intervjuer kommer kallas till löpande. Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Intervjuer sker löpande, varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5540". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Spånga gymnasium Kontakt
Jens Kristensson jens.kristensson@edu.stockholm.se 0768429675 Jobbnummer
9532060