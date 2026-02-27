Lärare idrott och hälsa samt trä- och metallslöjd till Liljeforsskolan
2026-02-27
Genom att arbeta på Liljeforsskolan kan du vara med och göra skillnad på riktigt! Du kommer att vara en viktig spelare i ett sammansvetsat och kompetent team där din och dina kollegors insatser kommer att ha en stor betydelse för att skolans elever ska utvecklas och må bra. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Liljeforsskolan är en F-5 skola med cirka 310 elever och 50 personal. Skolan ligger i Gränby, mitt i bostadsområdet. Skolan har en stor skolgård och är omgiven av fina parker som inbjuder till lek och utevistelse. Skolan ligger nära IFU arena och ishallen, vilket möjliggör spännande idrottsdagar för skolans alla elever. Skolan är utvald för särskilda stödinsatser utifrån området där den ligger. Det betyder att skolan kan ha en högre personalbemanning och mindre klasstorlekar än vad många andra skolor har. Elevgruppen präglas av flerspråkighet och mångkultur. Skolan har under flera år haft det språkutvecklande arbetssättet i fokus utifrån elevernas behov. Det språkutvecklande arbetssättet ska genomsyra skolans alla ämnen!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnena idrott och hälsa samt i trä- och metallslöjd. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, din erfarenhet och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Detta gör du i nära samarbete med skolans andra idrottslärare samt med lärarna i ämnet slöjd.Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Du deltar även i ämneslärarnätverk tillsammans med kollegor från andra skolor i kommunen där ni delar kompetenser och erfarenheter för att utveckla undervisningen.Som lärare i idrott och hälsa samt lärare i trä- och metallslöjd undervisar du skolans elever från åk 1-5. I idrottsundervisningen ingår det även simundervisning på Fyrishov.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Arbetet kräver att du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt samt av arbete i en flerspråkig miljö. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan är också krav för tjänsten.
Har du it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete ses det som meriterande. Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete i en flerspråkig- och mångkulturell skola samt erfarenhet av arbete på en skola F-5. Det är också meriterande om du är utbildad simlärare.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter. Vidare är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser även att du är bra på att skapa nya kontakter samt att underhålla och utveckla relationer. Dessutom har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karin Mann, rektor, 018-727 09 77.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola
Rektor
Karin Mann 018-727 09 77
