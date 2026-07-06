Lärare Idrott och hälsa samt hem och konsumentkunskap till Frödingskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Vill du arbeta på en skola där rörelseglädje, relationer och höga förväntningar går hand i hand? Då kan Frödingskolan vara rätt plats för dig.
På Frödingskolan går cirka 300 elever, från årskurs 4 till 9. Våra elever kommer från många olika kulturella bakgrunder, vilket bidrar till en dynamisk lärmiljö och en härlig atmosfär.
Vi har engagerade och kreativa lärare som arbetar målmedvetet utifrån läroplanen med elevaktiva arbetssätt. På skolan finns tydliga regler och många vuxna som snabbt tar tag i situationer när behov uppstår.
Nu söker vi en lärare med huvudsaklig undervisning i idrott och hälsa, kombinerat med hem- och konsumentkunskap. Den största delen av tjänsten är undervisning i idrott och hälsa, där du inspirerar elever till rörelseglädje, goda levnadsvanor och ett livslångt intresse för hälsa.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisning i idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap med fokus på måluppfyllelse. En central del av uppdraget är att utveckla undervisningen så att den främjar rörelseglädje, hälsa och välbefinnande, samtidigt som elevernas begreppsförståelse, problemlösningsförmåga och uthållighet i lärandet stärks.
Du skapar inkluderande och varierade lärmiljöer där alla elever ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Genom ett strukturerat arbete med analys av elevernas resultat och progression anpassar och utvecklar du undervisningen för att möta elevernas behov.
I uppdraget ingår även att främja goda levnadsvanor och ett medvetet förhållningssätt till kost, hälsa och hållbar livsstil. Du bygger goda relationer med eleverna och är en tydlig och närvarande vuxen som bidrar till trygghet, studiero och en inkluderande skolmiljö i linje med skolans värdegrund.
Du blir mentor till en klass på högstadiet och mentorskapet delas med en lärarkollega.
Du samarbetar med kollegor, deltar aktivt i kollegialt lärande och är med och driver skolans gemensamma utvecklingsarbete framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hem- och konsumentkunskap.
Som person är du en trygg och engagerad lärare med ett tydligt elevfokus. Du har förmåga att skapa goda relationer och bygga ett förtroendefullt klimat där elever känner sig sedda, delaktiga och motiverade att lära.
Du är strukturerad och har god förmåga att planera, genomföra och följa upp din undervisning på ett sätt som leder till utveckling och hög måluppfyllelse. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.
Du är positiv, lösningsfokuserad och har ett inkluderande förhållningssätt. Du samarbetar väl med kollegor, bidrar aktivt i det kollegiala lärandet och ser värdet av att utveckla undervisningen tillsammans med andra. Du är också en tydlig ledare i klassrummet som skapar studiero och en trygg lärmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det kan komma att ske intervjuer innan ansökningstiden har gått ut, så vi ser gärna att om du är intresserad skickar in din ansökan snarast!
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 401011
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Posthornsgatan 6 (visa karta
)
656 32 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Frödingskolan Kontakt
Sveriges Lärare karlstad@sverigeslarare.se Jobbnummer
9993489