Lärare idrott och hälsa, Östra Lugnet och Hagavik anpassad grundskola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö
2026-06-01
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01
Välkommen till Östra Lugnet och Hagavik anpassad grundskola som består av elever i åk 4-9 och delar lokaler med två grundskolor, Östra lugnets skola och Hagavikskolan. På Östra lugnets skola kommer det till hösten att vara 4 åldersblandade klasser åk 4-6 och på Hagavikskolan kommer det vara 6 åldersblandade klasser åk 7-9. Totalt kommer det vara cirka 75 elever till skolstart Ht-26. Vi tar också emot elever löpande under skolåret.
Undervisningen utgår från den anpassade grundskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling. Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och den sociala utvecklingen. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som finns.
Vi söker nu enlärare i idrott och hälsa med start höstterminen 2026. Tjänstens omfattning är 80% med placering i vår verksamhet på Hagavikskolan med eleverna i åk 7-9. Det finns också möjlighet att fylla ut tjänsten genom annat uppdrag på 20%, så att tjänsten sammanlagt blir på 100%. Du kommer att ansvara för att planera och genomföra undervisning enligt den anpassade grundskolans läroplan och de verksamhetsgemensamma strukturer och pedagogiska arbetssätt som är etablerade.
Du ingår i ett team med övriga praktisk-estetiska lärare och du har en kollega i idrott och hälsa som har sin tjänst på Östra Lugnets skola i våra åk 4-6. Till ytterligare stöd i ditt arbete finns vårt resursteam bestående av en specialpedagog och en speciallärare.Kvalifikationer
Som lärare på anpassad grundskola möter du elever i mindre klasstorlekar, vanligtvis sju till nio elever. Du ges förutsättningar att etablera goda relationer med eleverna och se varje individ utifrån sina förutsättningar. I klasserna jobbar lärare och elevassistenter i nära samarbete kring elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Elevassistenterna följer eleverna genom hela deras skoldag, även under praktisk-estetiska lektioner. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Vi välkomnar även ansökningar från dig som saknar speciallärarbehörighet, men som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i idrott och hälsa.
Som pedagog hos oss ges du möjlighet att bygga starka relationer med eleverna och arbeta i små elevgrupper med hög personaltäthet och bli en del av en härlig kollegial gemenskap. Du kommer att få ta del av återkommande kompetensutveckling, handledning och internutbildningar. Du kommer möta varierade arbetsdagar med utveckling i arbetet och känna att din uppgift är meningsfull och att det du gör är betydelsefullt.
Du som söker tjänsten ska förutom din lärarlegitimation:
• ha en medveten tanke kring din roll som pedagog och kunna arbeta strukturerat utifrån läroplan och styrdokument
• ha ett professionellt förhållningssätt
• ha förmåga och vilja att samarbeta med kollegor
• vara positiv till utveckling av verksamheten, elever och dig själv
• kunna se och bemöta varje elev utifrån elevens förutsättningar
• kunna sätta gränser och ha en varm och öppen personlighet
• ta ansvar för och etablera tillitsfulla relationer med våra elever
• ha erfarenhet av att möta elever på olika funktionsnivåer
• vara intresserad av att tillsammans med övrig personal ansvara för och utveckla den pedagogiska verksamheten på Östra Lugnet och Hagavik anpassad grundskola.
Vi sätter stort värde och stor vikt i ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din relationsskapande förmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och samverka kollegialt med dina kollegor.
Det kan komma att bli aktuellt med löpande intervjuer varav vi välkomnar din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 222/26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9938262