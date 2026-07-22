Lärare idrott och annat ämne åk 4-6 till Änglandaskolan
Örebro kommun / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-07-22
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Är du en trygg, social lärare som trivs med att arbeta teamorienterat? Då kan det här vara tjänsten för dig! Just nu erbjuder vi möjligheten att arbeta i en fantastisk skola som lärare för årskurs 4-6.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Välkommen till Änglandaskolan! Som lärare 4-6 hos oss kommer du att i tätt samarbete med andra kollegor bedriva undervisning i idrott och basämnena för årskurs 4-6. Änglandaskolan arbetar med hemvister för varje årskurs, där eleverna har möjlighet att få sin undervisning i olika miljöer beroende på vad som passar bäst för varje lektion. I varje årskurs arbetar ett lärarteam som tillsammans delar på och hjälps åt med undervisningen för deras årskurs. I din roll förväntas du undervisa i bland annat kärnämnena och idrott, samt ha klassansvar tillsammans med ditt team. Du kommer att vara ansvarig för idrottsundervisning för ett par årskurser tillsammans med en kollega.
Samarbete kollegor emellan och kollegiala arbetssätt är en förutsättning i vårt arbete på Änglandaskolan, liksom förmågan att se flexibla lösningar för att möta våra elevers behov. Som medarbetare på skolan kommer du även att arbeta förebyggande och främjande i samverkan med skolans elevhälsoteam och andra stödjande professioner. Som lärare hos oss arbetar du kontinuerligt med att reflektera, utveckla och förbättra såväl din egen som hela teamets undervisning. Vi arbetar aktivt med att skapa en miljö där våra elever känner tillit till skolans lärare. Detta åstadkommer vi genom varma relationer med eleverna i kombination med tydliga ramar.
Denna tjänst är ett vikariat för HT26, men beroende på hur verksamheten ser ut under VT27 kan det finnas goda möjligheter till förlängning.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera undervisning i idrott och andra ämnen tillsammans med kollegor i teamet
stödja eleverna i deras fostran och sociala utveckling
arbeta aktivt för att skapa en god lärmiljö för våra elever på skolan
skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor med ett positivt förhållningssätt
ansvara för, delta och bidra i olika kollegiala möten
Om arbetsplatsen
Änglandaskolan är en F-6 skola som startade upp verksamheten i augusti 2018. Skolan utgör ett landmärke i den framväxande stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Skolan är byggd med sju hemvister, en för varje årskurs. På Änglandaskolan arbetar vi efter devisen Tillsammans lär vi för livet. Det betyder att vi utgår ifrån att både elever och personal befinner sig i ett livslångt lärande där vi ständigt lär av varandra genom samtal och reflektion. Välkommen att läsa mer om vår skola på https://skolor.orebro.se/anglandaskolan.html!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb/grundskollarare!Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är en lugn och stabil person som bidrar till en trygg skolmiljö. Du arbetar bra med andra och har ett lyhört bemötande samt lyssnar och kommunicerar på ett sätt som skapar goda relationer med skolans personal och elever. Du har kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.
Du är både varm och tydlig i din kommunikation där du säkerställer att budskap når fram på ett bra sätt. Du har även lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du muntligt och skriftligt kan kommunicera med elever och övrig personal samt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i basämnena och idrott för årskurs 4-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
behörighet att undervisa i hemkunskap
erfarenhet av undervisning i årskurs 4-6
behörighet att undervisa i fritidshemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 60-100%
Tillträde: snarast till och med januari 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 5 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 998/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare +4619215120 Jobbnummer
10008933