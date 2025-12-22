Lärare idrott hälsa Ösby naturbruksgymnasium
Vår skola erbjuder ungdomar yrkesutbildningar inom naturbruk samt bygg och anläggning.
Ösby Naturbruksgymnasium ligger i det natursköna Saladamm 7 km utanför Sala. På skolan har vi Naturbruksprogrammet med inriktningarna skog, djur, häst och lantbruk samt Bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri. Vi har ca 240 elever. På skolan finns utöver detta anpassad gymnasieskola med ca 35 elever. Skolan driver ett lantbruk som tillgodoser utbildningen med de praktiska delarna av utbildningen. Gården omfattar ca 240 ha åker med varierad växtodling samt djurhållning. Djurhållningen utgörs av en mjölkproduktion med ca 140 kor samt undervisningsstallar med hästar, suggor/smågris samt olika typer sällskapsdjur och djurparksdjur. Skolan har också ett internat med ca 100 boende elever. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Undervisning i idrott och hälsa, ca 70 % av tjänsteutrymmet, i kombination med annat gymnasieämne, gärna svenska, religion, historia, matematik eller engelska. Andra ämnen kan bli aktuellt beroende på din ämnesbehörighet och även stödundervisning kan vara en del av uppdraget beroende på din profil. I arbetet som lärare ska du tillsammans med personal på skolan medverka till att eleverna utvecklar sin förmåga till självständigt tänkande och ökat ansvarstagande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet att undervisa i idrott och hälsa, gärna i kombination med annat gymnasieämne. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi tror på att skapa goda relationer mellan lärare och elev. Kunskaper inom området naturbruk och/eller bygg och anläggning är en merit. Du ser det som en styrka att arbeta i arbetslag. Du är lösningsfokuserad och har en positiv syn på uppdraget. Du arbetar målinriktat och du har en god struktur i arbetet. Du har god kännedom om GY25 och arbetar medvetet för att dina elever ska nå målen.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst 100 %. Tillträde snarast. Individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 16 jan. Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Anställningsprocessen sker löpande och tjänsten kan därmed vara tillsatt innan ansökningstiden gått ut.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Rektor Börje Andersson 0224-748043 borje.andersson@sala.se
eller bitr.rekt Hans Jakobsson 0224-748830 hans.jakobsson@sala.se
Facklig kontakt: Sveriges lärare 076-725 48 00
För mer information om vår kommun och skola www.sala.se www.osbygymnasium.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 000 invånare och är till ytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala stad med ca 12 000 invånare. Sala har genom sin historiska betydelse, främst Sala Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta. Huvudnäringar är jordbruk, turism och småindustri. Sala är en eko-kommun vilket innebär att den gemensamma grunden för alla verksamheter är hållbar utveckling. En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkten för allt arbete i Sala kommun. Ersättning
