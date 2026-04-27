Lärare IDH/EN, Råsunda skola, Solna stad
2026-04-27
Är du legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa samt engelska? På Råsunda skola blir du en viktig del i varje elevs utveckling. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Råsunda skola är en F-6 skola med cirka 600 elever, belägen centralt i Solna. Visionen för skolan är att varje elev ska komma till sin rätt och vara en trygg plats med fokus på lärande där varje elev får tilltro till sina egna förmågor. I vår gemensamma värdegrund kring eleverna tänker vi att eleven vill om hen kan, att lika inte alltid är rättvist men framförallt att varje elev är rätt elev.
Vad erbjuder vi?
Ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till Råsunda skolas utveckling.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Vad innebär arbetet?
Vi söker nu en lärare som kommer att undervisa i idrott och hälsa åk 1-6 samt engelska åk 4-6. Du har, tillsammans med övriga pedagoger på skolan, ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för elevernas utveckling. Skolutvecklingen i Solna omfattar språkutvecklande arbetssätt, digitalisering, värdegrund och anpassning av lärmiljön. En viktig del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och hälsa åk 1-6 samt engelska åk 4-6.
har erfarenhet av att arbeta som lärare
har erfarenhet av utvecklingssamtal och pedagogisk dokumentation, samt av olika former av samverkan (föräldramöten, daglig kontakt med föräldrar mm)
är väl förtrogen med läroplanen
behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Du har vana av att arbeta med elevdokumentation såsom pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. Du använder IKT som en naturlig del i det pedagogiska arbetet och den pedagogiska dokumentationen.
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (didaktisk, emotionell och fysisk). Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vidare kommer du att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet. Du är intresserad av att driva skolans och elevernas utveckling framåt, du kan fånga elevernas uppmärksamhet och skapa delaktighet och motivation i olika aktiviteter. Du är en relationsskapande, trygg person med god pedagogisk insikt som klarar att leda grupper eller individer. Vi söker dig som är engagerad och intresserad av skolans utveckling. Du arbetar också aktivt med att utveckla det pedagogiska arbetet på skolan.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100% under ordinarie lärares föräldraledighet perioden 260811-261218. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till bitr.rektor Jan Jämsä på jan.jamsa@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 17/5. Urvalsarbetet kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan så fort som möjligt.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskola, Råsunda skola Kontakt
Jan Jämsä jan.jamsa@solna.se
