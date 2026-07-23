Lärare i yrkessvenska till Folkuniversitetet Dalarna, Borlänge
Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet / Pedagogjobb / Borlänge Visa alla pedagogjobb i Borlänge
2026-07-23
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Vill du vara med och göra verklig skillnad för människor på väg mot arbete, språk och framtid?
Folkuniversitetet i Dalarna söker nu en lärare i yrkessvenska till vår verksamhet i Borlänge. Hos oss får du arbeta nära människor från hela världen och bidra till deras utveckling genom språk, vägledning och utbildning. Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och tycker om att möta människor i olika livssituationer. Du tror på samarbete, inkludering och allas rätt att växa.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Tjänsten är placerad på vårt kontor på Tunagatan 20 i Borlänge, där utbildningen bedrivs. Det kan även förekomma arbete på andra orter, då vi också bistår arbetsmarknadsutbildningar och andra projekt.
Uppdraget är kopplat till Arbetsförmedlingens tjänst Yrkessvenska, vilket innebär att du arbetar med planering, genomförande och uppföljning av undervisning för deltagare som behöver stärka sin svenska i relation till arbetslivet.
Vi ser gärna att tjänsten kan kombineras till 100 %, exempelvis genom arbete både som undervisande pedagog och med ett större utbildningsansvar. Samtidigt välkomnar vi även ansökningar från dig som söker en deltidstjänst, förutsatt att du har rätt kompetens.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
planera, genomföra och följa upp undervisning i yrkessvenska
anpassa undervisning och studiematerial efter deltagarnas behov och mål
stödja deltagare i deras språkutveckling mot arbete eller vidare studier
arbeta nära människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar
ha kontakt med Arbetsförmedlingen och hantera administration kopplad till uppdraget
bidra till att utbildningen genomförs med god kvalitet enligt avtal
vid behov delta i andra närliggande utbildningsinsatser och projekt
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som:
har god kommunikativ förmåga
tycker om att möta människor och skapa förtroendefulla relationer
delar vår värdegrund kring samarbete, inkludering och människors möjligheter att utvecklas
är noggrann, strukturerad och trivs med administrativa uppgifter
har lätt för att samarbeta och kan samtidigt ta eget ansvar
motiveras av att stödja människor på deras resa mot arbete och delaktighet i samhälletKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla kraven för undervisande pedagog inom Arbetsförmedlingens uppdrag. Det innebär att du ska uppfylla minst ett av följande krav:
relevant yrkesutbildning på minst ett år på heltid inom ett aktuellt yrkesområde samt minst två års erfarenhet av undervisning inom ett yrkesområde för nyanlända eller utrikes födda med svaga kunskaper i svenska, eller
pedagogisk utbildning om 60 hp eller motsvarande samt minst två års erfarenhet av undervisning i svenska för nyanlända eller utrikes födda med svaga kunskaper i svenska, eller
utbildning inom svenska som andraspråk motsvarande minst 30 hp samt minst ett års yrkeserfarenhet från något av följande yrkesområden:service, handel och lokalvård
restaurang
vård och omsorg
skola och offentlig verksamhet
industri
bygg
transport och fordonsteknik
el och energi
Det är meriterande om du även har behörighet och erfarenhet som motsvarar rollen som pedagogiskt ansvarig, men det är inget krav.
Vi erbjuder
Hos Folkuniversitetet Dalarna får du:
ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
engagerade och hjälpsamma kollegor i ett varmt och professionellt team
en arbetsplats där vi värnar om en god arbetsmiljö
möjlighet att vara med och utveckla verksamhet som bidrar till individers och samhällets utveckling
en varierad roll i en organisation med både arbetsmarknads uppdrag, yrkeshögskola och folkbildning
Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är ett studieförbund och en idéburen stiftelse utan vinstintresse. Vi tror på kunskapens kraft och på människans förmåga att utvecklas genom hela livet. Genom utbildning och bildning vill vi bidra till ett öppnare, starkare och mer hållbart samhälle.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – sök snarast.
Vad du kommer att göra
I den här rollen arbetar du med deltagare som ska stärka sin svenska kopplad till yrkesliv och arbetsmarknad. Du planerar och genomför undervisning som gör det lättare att kommunicera på jobbet – oavsett om det handlar om vård, service, industri eller andra branscher. Du växlar mellan klassrum, digitala verktyg och praktiska övningar, och du har stort inflytande över upplägg och arbetssätt.
Planera, genomföra och följa upp undervisning i yrkessvenska för vuxna deltagare
Anpassa lektioner efter olika yrkesområden, nivåer och deltagarnas individuella behov
Skapa pedagogiskt material och använda digitala plattformar för undervisning och fjärr undervisning
Samarbeta med kollegor, handledare och ibland arbetsgivare för att koppla språket till praktiska arbetsuppgifter
Följa upp deltagarnas språkutveckling och dokumentera progression på ett tydligt sätt
Bidra med idéer till hur verksamheten inom yrkessvenska kan utvecklas vidare
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en person som gillar människor, variation och vardagligt språkbruk mer än komplicerad teori. Du har tålamod, humor och ett lugnt sätt som skapar trygghet. Samtidigt kan du vara tydlig, sätta ramar och hålla struktur när det behövs.
Har 1 års erfarenhet av undervisning eller pedagogiskt arbete med vuxna
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och känner dig trygg i att undervisa i språket
Har gärna eftergymnasial utbildning inom språk, pedagogik, lärarutbildning eller liknande område
Är bekväm med digitala verktyg och tycker det är naturligt att undervisa både på plats och online
Trivs med att anpassa undervisningen efter olika grupper, bakgrunder och förutsättningar
Är nyfiken, lösnings orienterad och uppskattar ett öppet samtal med både kollegor och deltagare
Varför du vill jobba hos oss
Folkuniversitetet är en ideell stiftelse, utan vinstintresse, med fokus på folkbildning och vuxenutbildning. Vi är politiskt obundna och fristående från religiösa och fackliga intressen, och vårt mål är att ge människor förutsättningar för ett rikare liv genom kunskap och skapande.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad i Borlänge, på Tunagatan 20.
Så skickar du in din ansökan
Skicka in din ansökan via Folkuniversitetets digitala ansökningsformulär på vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Stockholms Universitet
, https://www.folkuniversitetet.se/
Bergsbrunnagatan 1 (visa karta
)
753 23 BORLÄNGE Arbetsplats
Folkuniversitetet - Region Mitt Jobbnummer
10009944