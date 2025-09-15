Lärare i wolof (modersmål och moderna språk) från Gambia
2025-09-15
Lärare i Wolof som modersmål och modernt språk
Undervisning ges på plats
Omfattning: Deltid, timanställning med 2 timmar per vecka
Varaktighet: 12 månader eller längre
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställningPubliceringsdatum2025-09-15Om företaget
Linguista är en verksamhet inom AcadeMedia som erbjuder flera olika språktjänster både via fjärr och på plats. De tjänster som erbjuds är modersmålsundervisning, studiehandledning och moderna språk.
Vi arbetar mest med grund- och gymnasieskolor, ibland inom vuxenutbildningen utifrån elevernas olika behov.
Linguista finns på två orter, Stockholm och Göteborg, där vi erbjuder vissa av våra tjänster på plats (mest i Stockholm) i de skolor vi samarbetar med, men vi jobbar även med fjärrundervisning till övriga orter i Sverige. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.linguista.se.
Om jobbet
I ditt uppdrag ska du:
• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov
• Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen
• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
• Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärandeKvalifikationer
Vi ser språkundervisning som en mycket viktig del i elevens utveckling och måluppfyllelse. Ett kvalitativt språkutvecklande arbetssätt är därför högt prioriterat. Vi förväntar oss att du har en helhetssyn på elevernas lärande och är nyfiken på att utveckla din profession hos oss. Lärarutbildning med behörighet i aktuellt språk är ett krav. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär modersmålsundervisning i wolof (från Gambia) på en skola söder om Stockholm. Uppdraget omfattar planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i enlighet med läroplanen. Som pedagog är det avgörande att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och aktivt stödja deras kunskapsutveckling.Profil
Vi söker dig som har:
• aktuellt undervisningsspråk som modersmål.
• lärarutbildning eller en likvärdig akademisk utbildning med pedagogisk inriktning
• erfarenhet som lärare och mycket goda datorvana (G Suite eller liknande digitala miljöer)
• formativt förhållningssätt. Intresse av pedagogisk utveckling samt varierad pedagogisk fallenhet.
• goda kunskaper i svenska i både tal och skriftÖvrig information
Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretag/Tjänsteförbunden och fackförbunden Unionen/SI.
Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att behöva uppvisas: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Endast behörig lärare kan erhålla tillsvidareanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att behov kvarstår. Anställningen kan komma att tas i anspråk vid eventuell övertalighet.
Linguista arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag passerad. Skicka därför din ansökan redan idag. Sök tjänsten via länken nedan. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Om anställningen
Lön: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.
Lönetyp: Timlön
Omfattning: deltid, 2 tim/vecka.
Tillträdesdag: oktober 2025 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-19. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Arbetsgivaren
Linguistawww.linguista.seAdress
Adolf Fredriks Kyrkogata 2
111 37 StockholmKontaktuppgifter för detta jobb
Susanna Caliolo, bitr. enhetschef
Telefon: 076 1032906susanna.caliolo@linguista.se Ersättning
