Lärare i Webbutveckling till LBS Kreativa Gymnasiet i Jönköping
2025-09-04
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
Vi erbjuder
LBS Kreativa Gymnasiet i Jönköping bedriver undervisning på Teknikprogrammet i profilerna App- och Webbutveckling, AI samt Spelutveckling. Och på estetiska programmet inom Foto & Film, Spelgrafik och Grafisk Design.
Vi kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Uppdraget innefattar ett stort ansvar för undervisningen på vårt Teknikprogram.
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på 40%-100% i ämnena Webbutveckling och Webbserverprogrammering tillsammans med möjligheten att utöka tjänsten med Artificiell Intelligens (AI) och Programmering. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen genom kollegial samverkan lokalt och nationellt. Publiceringsdatum2025-09-04Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare i webbutveckling.
Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar främst personer som vill utmanas i sin profession och som tar till sig och delar med sig av framgångar i sin egen och kollegors praktik.
Du är intresserad av dina ämnen och söker att utveckla dig och undervisningen kontinuerligt. Ett intresse och en grundläggande kunskap inom AI ser vi som mycket meriterande.
Vi söker dig som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang och prestigelöshet till vår skola. Du ser fördelarna i samarbete rörande din undervisning och är välkomnande i ditt förhållningssätt till kollegiet. Du tar tillsammans med rektor och kollegor ansvar för skolans pedagogiska utveckling, ämnesutvecklingen samt för att utveckla din egen yrkeskompetens. Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och föräldrar.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start under höstterminen 2025.
Vi tillämpar provanställning á 6 månader.
Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Sebastian Frankenberg på telefon 0703 88 34 82.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9492590