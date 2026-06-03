Lärare i violin mot folkmusikalisk och klassisk inriktning Malmö latinskola
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2026-06-03
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Ref: 20261357
Vi på Malmö latinskola söker en lärare för undervisning i violin mot folkmusikalisk och klassisk inriktning. Uppdraget är ett vikariat om 15% under läsår 26/27 (20260810 - 20270618). Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som ämneslärare på Estetiska programmet i violin ansvarar du för att eleverna att utvecklar färdigheter i att musicera på sitt instrument, kommunicera och samspela med andra i musikaliska sammanhang, samt undervisa om kunskaper om musik och musikaliska stildrag. Du bidrar med driv, energi och motiverande insatser för att eleverna ska utvecklas på sitt instrument. I tjänsten ingår även konsertverksamhet med eleverna.
Därtill arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential – både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.KvalifikationerKvalifikationer
Lärarlegitimation
Behörighet att undervisa i violin på gymnasienivå
Mycket goda ämneskunskaper och erfarenheter i praxis kring folkmusikspelande på violin, samt stor repertoarkännedom kring klassiskt violinspel
Vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
God insikt i skolans mål och styrdokument
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Behörighet att undervisa i andra ämnen
Erfarenhet av undervisning i violin
Erfarenhet av annan undervisning eller pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
Malmö latinskola är en populär skola i centrala Malmö som kännetecknas av en kreativ och estetisk miljö. Våra elever uppmuntras att känna nyfikenhet, ömsesidig respekt, lust att lära och utmanas. Många humanister, natur- och samhällsvetare väljer vår skola för att det är en attraktiv, kul, öppensinnad och stimulerande miljö. Här kan du exempelvis ta del av rockkonserter, utställningar eller livesändningar från poddstudion under lunchen. Skolan erbjuder nio högskoleförberedande utbildningar med olika inriktningar och profiler. Hos oss blir du en del av en levande arbetsplats med fantasifyllda uttryck tillsammans med engagerade och välutbildade kollegor.
Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/latin
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är cirka 1800 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv – och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat under perioden 2026-08-10 - 2027-06-18
Omfattning: 15%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, men tillsättning av tjänst sker först efter sista ansökningsdag.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261357". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se +46723576518 Jobbnummer
9946303