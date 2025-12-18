Lärare i värme- och vattenteknik - Praktiska Gymnasiet
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
Praktiska Gymnasiet i Gamlestaden söker en engagerad lärare i värme- och vattenteknik för konsultuppdrag som sträcker sig från 7 januari till 6 mars 2026.
Tjänsten är på 70 % (31,5 timmar per vecka)
Du kommer att undervisa gymnasieelever inom värme- och vattenteknik och bidra till deras yrkesmässiga och personliga utveckling.
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete i en praktiskt inriktad skolmiljö
Möjlighet att bidra med din yrkeskompetens till framtidens yrkesutövare
Ett engagerat och stödjande arbetslag
För dig som inte bor inom pendlingsavstånd till Göteborg finns möjlighet till tillfälligt boende och ersättning för relaterade kostnader, efter överenskommelse.
Vi tillämpar bakgrundskontroll vid anställning.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom värme- och vattenteknik
Gärna har någon form av pedagogisk erfarenhet
Har ett intresse för att arbeta med ungdomar och dela med dig av dina kunskaper
Lärarlegitimation är meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan!
