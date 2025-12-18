Lärare i värme- och vattenteknik - Praktiska Gymnasiet

Poolia AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg
2025-12-18


Praktiska Gymnasiet i Gamlestaden söker en engagerad lärare i värme- och vattenteknik för konsultuppdrag som sträcker sig från 7 januari till 6 mars 2026.

Tjänsten är på 70 % (31,5 timmar per vecka)

Om tjänsten
Du kommer att undervisa gymnasieelever inom värme- och vattenteknik och bidra till deras yrkesmässiga och personliga utveckling.

Vi erbjuder

Ett stimulerande arbete i en praktiskt inriktad skolmiljö

Möjlighet att bidra med din yrkeskompetens till framtidens yrkesutövare

Ett engagerat och stödjande arbetslag

För dig som inte bor inom pendlingsavstånd till Göteborg finns möjlighet till tillfälligt boende och ersättning för relaterade kostnader, efter överenskommelse.

Vi tillämpar bakgrundskontroll vid anställning.

Vem är du?
Vi söker dig som:

Har relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom värme- och vattenteknik

Gärna har någon form av pedagogisk erfarenhet

Har ett intresse för att arbeta med ungdomar och dela med dig av dina kunskaper

Lärarlegitimation är meriterande men inget krav.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

