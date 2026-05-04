Lärare i vård och omsorg Vuxenutbildningen Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Örnsköldsvik Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Örnsköldsvik
2026-05-04
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Nu söker vi dig som är brinner för vårdyrket och som är intresserad av leda och utbilda blivande undersköterskor. Utbildningen till undersköterska inom vuxenutbildningen ligger på Parkskolan vilken är belägen på Vintergatan 17.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i de vårdämnen som ingår i utbildningen. Undervisningen sker i olika studieformer: klass, flexdistans och distans. I ditt arbete ingår planering och genomförande av undervisningen, bedömning och betygsättning, dokumentation samt nära kontakt med elever i ett tätt samarbete med kollegorna i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad vårdlärare, men även personer med annan relevant utbildning och erfarenhet inom vård och omsorg är av intresse.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Åsa Elfving, Sveriges Lärare asa.elfving@ornskoldsvik.se 070-5848416 Jobbnummer
9888174