Lärare i Vård och omsorg, Vuxenutbildningen
2025-09-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull. Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har verksamheter i lokaler centralt belägna i staden. Våra utbildningar leds av våra kompetenta pedagoger med stöd av ett resursteam med specialpedagoger och kurator.
Som en del av vuxenutbildningen i Borås har vi en verksamhet som erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar och vi samarbetar även med Borås Yrkeshögskola.
Yrkesutbildningarna har 5 starter per år och vi erbjuder eleverna att läsa i studieformerna; klassrum, flex, validering och yrkesutbildning i kombination med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Yrkesutbildningarna vård och omsorg genomför Gy-25 som innebär att alla utbildningar som startar efter 1 juli 2025 har ämnen i utbildningen. Det pågår också ett arbete med att utveckla undervisning och stöd till elever så de kan nå målen de satt upp i sin studieplan.
Vi utbildar undersköterskor i äldreomsorgslyftet i samarbete med vård och äldreförvaltningen. Vi utbildar också stödassistenter för arbete inom funktionshinderverksamheten.
Lärare i Vård och omsorg, Vuxenutbildningen
Dina arbetsuppgifter
Är du behörig yrkeslärare och söker förändring? Här har du möjlighet att undervisa vuxna elever tillsammans med behöriga kollegor. Vi eftersträvar ett lärande förhållningssätt i undervisningen där digitala verktyg och språkutveckling är en viktig del av lärprocessen.
Du arbetar utifrån läroplan och kursplaner.
Du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och betygsättning i kurser/ämnen som ingår i vård- och omsorgsutbildningen.
I uppdraget ingår att ge stöd och anpassningar i undervisningen så eleven har en god kunskapsutveckling och når sitt mål med utbildningen.
Du har mentorsansvar för en grupp elever.
Du ingår i ett lärarlag där kollegialt lärande är en förutsättning och naturlig del i arbetet.
Du är delaktig i pågående utvecklingsarbete.
Det kan även bli aktuellt att undervisa på Borås Yrkeshögskola.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Kvalifikationer
Du är behörig och gärna legitimerad yrkeslärare i vård och omsorg. Du är en person som tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god förmåga att samarbeta samt bidra till att skapa ett positivt arbetsklimat. Du främjar kvalitet och måluppfyllelse och har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt i ditt arbete.
Du använder digitala verktyg i undervisningen och är intresserad av att utveckla nya arbetsformer.
Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och gillar utmaningar. Du har en förmåga att se förändringar som en naturlig del i ditt arbete.
Dina kompetenser kan vara som leg. sjuksköterska eller socionom med goda erfarenheter av digitala verktyg, att möta människor från olika kulturer och att ge stöd till elever som har sådana behov för en tjänst som lärare i vård och omsorg.
Det är en merit om du kan undervisa i svenska som andra språk.
Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
