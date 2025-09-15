Lärare i vård och omsorg till Örnsköldsviks gymnasium/Vuxenutbildningen
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Örnsköldsviks gymnasium har två skolbyggnader, Parkskolan och Nolaskolan.
Hos oss studerar sammanlagt drygt 1800 elever fördelade på fem högskoleförberedande program och tio yrkesprogram samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Vård och omsorgsprogrammet ligger på Parkskolan
Även utbildning till undersköterska inom vuxenutbildningen ligger på Parkskolan. Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i de vårdämnen som ingår i utbildningen. I ditt arbete ingår undervisning, planering, dokumentation samt kontakter med elever och ev. vårdnadshavare. Uppdraget innebär också att delta i gemensamt arbete tillsammans med ämnes- och arbetslag.
I arbetsuppgifterna ingår ofta mentorskap för ett antal elever. I det ingår ett stort ansvar för att följa upp och stödja dina mentorselever och att aktivt delta i elevhälsoarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är brinner för vårdyrket och som är intresserad av leda och lära blivande undersköterskor.
Vi ser helst att du är utbildad vårdlärare men även du med annan erfarenhet och utbildning med inriktning mot vård och omsorg är av intresse.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
