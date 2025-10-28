Lärare i tyska till Lärande grundskola Skapa
På Lärande Grundskola vill att varje elev når sina kunskapsmässiga och personliga mål utifrån sina egna behov och förutsättningar. Med hjälp av vår Lärandemodell skapar vi en inspirerande lärmiljö där helhet och sammanhang hänger ihop - precis som det gör i verkliga livet. Hos oss möter eleverna engagerade och närvarande lärare som väcker nyfikenhet, kreativitet och samarbete genom ett meningsfullt lärande.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare hos oss jobbar du utifrån en pedagogisk modell som vi kallar för Lärandemodellen Du kommer delta i utvecklingsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor på olika sätt. Du och din teamlärarkollega arbetar med årskurs 6-9 i moderna språk.
Skolan arbetar ämnesövergripande som utgår från uppdrag som är byggda utifrån LGR22 vilket ger en stödjande ram för likvärdighet och kvalitet.
Genom att vi jobbar enligt Lärandemodellen inom hela bolaget Lärande förskolor och Grundskolor finns det möjlighet till samarbete över våra skolgränser.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i tyska på tisdagar och torsdagar i åk 6-9. Du får gärna ha erfarenhet av , eller vara nyfiken på kooperativa strategier och arbeta värdeskapande för att skapa en meningsfull undervisning för eleverna.
Vi arbetar målsökande för att nå framgång med varje elev. Det betyder att ditt arbete är föränderligt över tid utifrån vilka metoder som leder till bäst utfall för elevernas kunskaper och mående.
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Lärarlegitimation med behörighet i tyska
• Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete i rollen som lärare och mentor.
Det är meriterande med att ha arbetat med kooperativa strategier i undervisningen.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
