Lärare i Tyska till Kunskapsskolan Tumba
2025-12-30
På Kunskapsskolan arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformad. Vi utmanar och coachar dem för att de både ska klara av sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger.
Kunskapsskolan Tumba söker en lärare i Tyska för årskurs 6-9
Arbetsuppgifter
Vi söker legitimerade lärare i Tyska för årskurserna 6-9. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra pedagoger. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning. Tjänsten är på 20%. (En dag i veckan alt. två halvdagar).
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Läs mer om vårt arbetssätt https://www.kunskapsskolan.se/om-oss/hur-vi-arbetar
Kvalifikationer
Som sökande ska du vara legitimerad lärare i Tyska och vara väl förtrogen med LGR -22 och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning i årskurserna 6-9. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Arbetsplatsen
Kunskapsskolan Tumba är en grundskola årskurs 4-9. Skolan har idag cirka 200 elever. Skolan startade 2002 och har sedan dess lockat elever från stora delar av Botkyrka kommun såväl som hos grannkommunerna. Skolan är belägen på Hans Stahles väg 17 ett stenkast från buss- och järnvägsstationen.
Om Kunskapsskolan
Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasieskolor och vuxen- och företagsutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Kunskapsskolans första grundskolor startades år 2000 och idag går drygt 14 500 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna.
Arbetstid och varaktighet
Tjänsten är en visstidsanställning på 20 % fram till juni 2026.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 7 januari 2026. Observera: Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta:
Bitr. Rektor Daniel Bajnoci, daniel.bajnoci@kunskapsskolan.se
Rektor Pernilla Sandell, 0733210880 pernilla.sandell@kunskapsskolan.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
9666019