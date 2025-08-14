Lärare i tyska samt engelska och/eller svenska till Björkvallskolan
2025-08-14
Vill du arbeta på en skola med engagerade och kompetenta kollegor där du får bidra med din kompetens och ditt kunnande för att ge våra elever de bästa förutsättningarna i sin skolgång? Då kan du vara den vi söker till oss på Björkvallsskolan!
Björkvallsskolan är en trivsam skola för årskurs 6-9, nära naturen, belägen i Uppsala kommun, där målet är att alla elever ska lyckas. På vår skola känner sig eleverna trygga och får hjälp i skolarbetet av behöriga lärare.
Vi ser att det är viktigt med en lugn studiemiljö för att möjliggöra för eleverna att tillgodogöra sig kunskaper och förmågor. På skolan finns ett komplett elevhälsoteam.
Björkvallsskolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete i syfte att skapa trygghet, ansvar och jämlikhet under elevernas hela skolgång, och arbetet involverar såväl pedagoger som elevhälsan. På vår skola är alla elever välkomna.
Här kan du läsa mer om Björkvallsskolan (https://bjorkvallsskolan.uppsala.se/).
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnena tyska och engelska alternativt tyska, engelska och svenska. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål.
Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation, alternativt inväntar legitimation, med behörighet att undervisa i tyska i årskurs 6-9. Har du behörighet att undervisa i engelska och/eller svenska i årskurs 6-9 är det meriterande för tjänsten. För att lyckas i arbetet ser vi att du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan och det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt. Har du it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete är det meriterande. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav.
Som person är du flexibel och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och du tar initiativ till aktiviteter för att uppnå resultat. Dessutom har du en god förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap och du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Johan Thalin, rektor, 018-727 78 81.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
