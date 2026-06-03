Lärare i tyska på plats eller via fjärr. 7%
Sameskolstyrelsen, Kiruna sameskola / Grundskollärarjobb / Kiruna Visa alla grundskollärarjobb i Kiruna
2026-06-03
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Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Undervisa elever i årskurs 6 i moderna språk tyska.
Planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan och kursplan.
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
Samverka med skolans personal kring elevernas lärande och utveckling.
Undervisningen kan genomföras på plats eller via fjärrundervisning.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i tyska, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper i tyska samt förmåga att skapa en stimulerande och trygg lärandemiljö.
Erfarenhet av undervisning i grundskolan är meriterande.
Erfarenhet av digital undervisning och fjärrundervisning är meriterande.
God samarbetsförmåga, flexibilitet och ett professionellt bemötande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "103/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631)
981 37 KIRUNA Arbetsplats
Sameskolstyrelsen, Kiruna sameskola Kontakt
Rektor
Marit Sikku Trägård rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se 0980-817 74 Jobbnummer
9945793