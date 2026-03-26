Lärare i tyska och annat ämne åk 6-9
2026-03-26
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Tranängskolan 7-9 är Tranemo kommuns högstadieskola med cirka 420 elever och omkring 60 medarbetare. Skolan är organiserad i arbetslag där samarbetet kring elevernas utveckling står i centrum.
Våra lärare undervisar i största möjliga utsträckning inom sina egna arbetslag, vilket skapar goda och långsiktiga relationer mellan lärare och elever. Skolan präglas av trygghet och trivsel hos såväl elever som personal och vi har en stabil personalgrupp där många väljer att stanna länge. Behörighetsgraden bland våra legitimerade ämneslärare är hög.
Vi bedriver ett strukturerat utvecklingsarbete i arbetslagen som utgår från elevernas behov. Skolan har också en stark samverkan med näringsliv, kulturverksamheter och kommunens gymnasieskola, där både lärare och elever samarbetar i olika projekt och aktiviteter.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som undervisande lärare i tyska och annat ämne ansvarar du för att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i årskurs 6-9.
• Skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö som motiverar eleverna att utveckla sina kunskaper.
• Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling samt sätta betyg.
• Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.
• Samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
• Delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och gemensamma aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i tyska för årskurs 6-9.
• Har god ämneskunskap och ett tydligt pedagogiskt ledarskap
• Är trygg i bedömning och dokumentation enligt styrdokument
• Har god förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor
• Är ansvarstagande, strukturerad och flexibel
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före anställning ska examensbevis/lärarlegitimation samt giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Rekrytering kan ske fortlöpande.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315576".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462)
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Biträdande rektor
Carl-Henric Havilehto carlhenric.havilehto@tranemo.se 0325-576604
9821834