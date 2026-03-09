Lärare i tyska i kombination med annat ämne åk 7-9
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Linnéskolan är en kommunal grundskola för årskurs 7-9. Skolan ligger centralt i Älmhult och skolans elever kommer från hela kommunen. Skolan har idag ungefär 610 elever och beräknas växa kontinuerligt under de kommande åren.
På skolan finns även anpassad grundskola åk 7-9 och Orion som är vår verksamhet för elever med diagnoser inom NPF.
Vi har god lärarbehörighet och våra elever lämnar skolan med hög grad av gymnasiebehörighet.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Till Linnéskolan söker vi nu en lärare att undervisa i tyska i årskurs 7-9, eventuellt i kombination med annat ämne. Som ämneslärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor.
I varje arbetslag har vi anställda heltidsmentorer som arbetar nära eleverna och stöttar dem i deras sociala utveckling. I mentorns uppgift ingår även att hålla utvecklingssamtal. Detta gör att du som lärare kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. I ditt uppdrag som lärare ingår därför inget mentorskap.
På Linnéskolan arbetar vi nära varandra i arbetslag och tror på att alla elever kan och vill lyckas. Vi har ett tydligt värdegrundsarbete och bygger vår verksamhet på eleven i centrum, vilket skapar en stark gemenskap och trygg skolmiljö. På skolan finns flera ämneskollegor och ett stort utrymme för den personliga utvecklingen för dig som pedagog, genom ett nära samarbete med rektorer och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i tyska årskurs 7-9.
Som person är du lösningsfokuserad, kreativ och pedagogisk. Du har ett tydligt ledarskap och arbetar mot att varje enskild elev ska kunna utvecklas och arbeta mot sina mål.
Vi värdesätter också att du är flexibel, ansvarstagande och har ett stort engagemang i din yrkesroll. Vidare trivs du bra med att samarbeta tillsammans med andra, både kollegor, elever och vårdnadshavare.
För tjänsten krävs god kunskap i svenska, både tal och skrift. Du har även kunskap om barnkonventionen och arbetar väl utefter vår läroplan.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
