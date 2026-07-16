Lärare i tyska åk 7-9 till Dalslundskolan i Åkarp
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 / Grundskollärarjobb / Burlöv Visa alla grundskollärarjobb i Burlöv
2026-07-16
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Vi söker dig som är intresserad av att delta i och bidra till vårt framgångsrika arbete. De absolut viktigaste resurserna vi har är våra lärare och pedagoger. Våra resultat hade inte kunnat bli så bra utan vårt lagarbete, samsyn och övertygelsen om att alla våra barn och elever ska lyckas. Vi satsar mycket på dig och dina kollegor genom välgrundad fortbildning, systematiska analyser och aktivt arbete med din arbetsmiljö.
Du tror på samarbete och på att kollegialt bidra till både din egen och dina kollegors utveckling. Du utgår från ett grundligt arbete på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Du är övertygad om att alla barn och elever kan lyckas och att du är en mycket viktig del i det. Du inser vikten av en rik och bred undervisning/verksamhet och stimuleras av detektivarbetet att leta efter metoder för varje barns lärande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Nu söker vi en positiv och engagerad lärare med behörighet att undervisa i tyska. Uppdraget består av undervisning av elever i tyska (åk 7). Du behöver kunna arbeta med tydliggörande pedagogik och vara van vid att anpassa och omarbeta undervisningsinnehåll utifrån de elever du möter.
I uppdraget ingår även ansvar för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling samt kontakt med vårdnadshavare, elevhälsoteam (EHT) och ämneskollegor.
Att använda digitala verktyg är en naturlig del av ditt arbete, och du strävar efter att utveckla både din egen och elevernas digitala kompetens i den dagliga undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet i tyska. Vi söker dig som är beredd att satsa helhjärtat på eleverna och som är flexibel och lyhörd i mötet med både elever och vårdnadshavare. Du arbetar lösningsfokuserat och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer med såväl kollegor som elever och deras vårdnadshavare.
Omfattning: Deltid om 15%
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-07 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2027-06-17 .
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Burlövs kommun ser mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.
Vi erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Våra medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån vår värdegrund.
Urval och intervjuer kommer att ske från augusti.
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336674". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Kärleksgatan 6 (visa karta
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232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Kontakt
Biträdande rektor
Stina Johansson Stina.Johansson2@burlov.se +46406256547 Jobbnummer
10004684