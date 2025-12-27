Lärare i träblås: saxofon, klarinett och tvärflöjt (blockflöjt)
2025-12-27
Vi söker dig som kan undervisa deltid i träblås och om möjligt, annat biinstrument, såsom piano och/eller gitarr.
Du fakturerar oss för dina arbetade timmar. Ersättning enligt överenskommelse.
Undervisningen sker mitt i stan på Gästrikegatan 13, i vår lokal.
Skicka CV, referenser och inspelningar där du spelar.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i träblås".
Detta är ett deltidsjobb.
