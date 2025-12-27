Lärare i träblås: saxofon, klarinett och tvärflöjt (blockflöjt)

Creative Enterprises Sweden AB / Pedagogjobb / Stockholm
2025-12-27


Vi söker dig som kan undervisa deltid i träblås och om möjligt, annat biinstrument, såsom piano och/eller gitarr.
Du fakturerar oss för dina arbetade timmar. Ersättning enligt överenskommelse.
Undervisningen sker mitt i stan på Gästrikegatan 13, i vår lokal.
Skicka CV, referenser och inspelningar där du spelar.
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: cesabkontakt@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i träblås".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Creative Enterprises Sweden AB (org.nr 559462-0360), http://musikskolanstockholm.se
Gästrikegatan 13 (visa karta)
113 62  STOCKHOLM

Arbetsplats
musikskolanstockholm.se

Kontakt
Adam Skinner
cesabkontakt@gmail.com

Jobbnummer
9663989

