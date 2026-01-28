Lärare i trä-och metallslöjd till Blåsboskolan
2026-01-28
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss på Blåsboskolan får du chansen att skapa de allra bästa förutsättningarna för elevernas utveckling, lärande och framtid. Här får du inte bara ett jobb - du får en meningsfull vardag där du varje dag bidrar till något större. Vill du vara med och forma framtiden för Västerås unga? Då vill vi gärna träffa just dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att undervisa elever i trä- och metallslöjd ca 60% och ett annat ämne 40% . I din roll ingår du i ett litet och väl sammanhållet arbetslag med engagerade kollegor där samarbetet är vår styrka. Du har en betydelsefull uppgift i att säkerställa kvaliteten på din undervisning och bidra till dess utveckling. Som en viktig del av vårt team spelar du en central roll i att skapa en välfungerande och positiv skolverksamhet på Blåsboskolan.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Du har kunskaper gällande hantering av verktyg och maskiner som är aktuella för undervisningen och du besitter även goda digitala kunskaper. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av undervisning i grundskolan, gärna som lärare i trä- och metallslöjd. Är du även behörig i ett annat ämne är det en fördel.
Som person är du trygg och säker i din lärarroll. Du bidrar gärna med nya idéer och arbetar självständigt utifrån vår gemensamma vision och våra mål. I rollen är det viktigt att du har goda kommunikativa färdigheter och trivs med att samarbeta med andra. Du strävar efter att skapa tillgängliga lärmiljöer och har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och lär på olika sätt.
Vi erbjuder
Blåsboskolan är en F-6-skola med cirka 350 elever och 50 engagerade medarbetare. Hos oss genomsyras verksamheten av våra gemensamma värdeord: respekt, engagemang, samverkan och helhetssyn. Vi erbjuder en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utveckla sin fulla potential.
Vårt pedagogiska arbete präglas av det kooperativa lärandet och ett språkutvecklande arbetssätt, vilket stärker både kunskapsutveckling och social samhörighet. Genom ett nära samarbete mellan elever, personal och vårdnadshavare skapar vi en skola där alla känner sig delaktiga och viktiga.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Maria Hising maria.hising@vasteras.se Jobbnummer
9709162