Lärare i Trä-och metallslöjd samt gärna teknik till Katrinebergsskolan.
Mölndals kommun / Grundskollärarjobb / Mölndal Visa alla grundskollärarjobb i Mölndal
2025-12-23
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Katrinebergsskolan är en F-6-skola med 185 elever, belägen centralt i Mölndal. Skolan präglas av nära relationer, engagerade medarbetare och ett tydligt fokus på trygghet, studiero och elevernas lärande.
Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande och strävar efter att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Du ansvarar för undervisning i ämnet slöjd i årskurserna 3-6 enligt gällande styrdokument. Det är meriterande om du även har behörighet i fler ämnen.
Ditt uppdrag är att skapa en miljö som präglas av struktur, kreativitet och lust att lära.
Du bidrar med engagemang och idérikedom i samarbete med skolans pedagoger. Du är flexibel och du arbetar systematiskt för att skapa en tydlig och stimulerande lärmiljö för skolans elever.
I nära samarbete med skolans andra lärare i slöjd utvecklar du våra elevers kreativitet och bidrar till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att klara uppgifter i det dagliga livet.
Du skapar varma och tillitsfulla relationer med våra elever och deras vårdnadshavare, och du hittar goda former för samverkan mellan hem och skola.
Du följer med i aktuell forskning och deltar aktivt i det skolövergripande systematiska kvalitetsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd för årskurs 3 - 6. Det är meriterande om du har behörighet i fler ämnen. Du får gärna vara nyutexaminerad, men det är meriterande om du har några års erfarenhet av att arbeta som lärare.
Som person har du en positiv inställning, förmedlar glädje och ser alla barns styrkor och möjligheter. Du trivs av att samarbeta med dina kollegor när det gäller planering och utveckling av verksamheten samtidigt som du också kan driva ditt eget arbete framåt. Du har ett strukturerat, kreativt arbetssätt och är duktig på att inspirera och motivera eleverna till att upptäcka, lära och utvecklas.
Som slöjdlärare är du med och påverkar, utvecklar och tar fram nya arbetssätt för att hela tiden utveckla slöjdämnet.
Du har en positiv inställning, förmedlar glädje och ser alla barns styrkor och möjligheter.
För dig är det viktigt att låta eleverna vara delaktiga och ha inflytande över sitt lärande då du har ett inkluderande arbetssätt.
Du har höga förväntningar och kan möta eleverna med både stöd och utmaningar utifrån deras behov.
Du har god digital kompetens och är nyfiken på att prova nya metoder och verktyg.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297731". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Fredrik Melleroth fredrik.melleroth@molndal.se Jobbnummer
9662947