Lärare i trä-och metallslöjd åk 7-9 till Rödsleskolan
2025-10-30
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Rödsleskolan ligger belägen intill natursköna Döderhultsdalen. Skolan har ca 730 elever fördelade på F-3, 4-6 och 7-9 samt ca 100 personal. Alla pedagoger tillhör ett arbetslag med tillhörande samordnare.
På Rödsleskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som arbetar för att ge eleverna en bra skoldag. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. Rödsleskolan är en Övningsskola som tillsammans med Linnéuniversitetet utbildar nya lärare. Det innebär att vi har flera studenter i vår verksamhet.
Nu söker vi en legitimerad och engagerad lärare i fritidshem som vill bli en del av vår verksamhet på Rödsleskolan.
Undervisa i trä- och metallslöjd på högstadiet och i tjänsten ingår mentorskap. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning.
På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka måluppfyllelsen och de mjuka värdena för alla våra elever.
Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger. Tillsammans med arbetslaget och i ämnesgrupper arbetar du och dina kollegor för att främja elevernas utveckling mot målen. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslaget och i ämneslaget.
Vi har stor pedagogisk frihet med fokus på kunskapskraven.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd, mot åk 7-9. Du är en tydlig ledare och trygg i din roll. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att utveckla samt underhålla relationer. Det är viktigt för oss att du är lyhörd, kreativ och möter varje elev utifrån elevens förutsättningar. Du är en god organisatör och leder arbetet mot verksamhetens mål.
Att du arbetar professionellt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap, aktuell forskning samt är en van IKT-användare ser vi som en självklarhet.
Meriterande för tjänsten är att du har tidigare erfarenhet av undervisning i grundskolan och erfarenhet av uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
