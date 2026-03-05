Lärare i trä- och metallslöjd till Vallaskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun söker en engagerade lärare i trä- och metallslöjd till Vallaskolan.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning, 30% med månadslön. Tillträde 2026-08-11 tom 2027-06-15.
Östersund är upplevelsemetropolen i hjärtat av naturen, med fjäll runt knuten och evenemang i världsklass. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Men Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är spännande nu, och du är välkommen att växa med oss.
Vallaskolan är en F-9 skola på Frösön med ca 574 elever. Skolan ligger vackert belägen på Frösön med storslagen utsikt mot fjällvärlden. Vår gemensamma målsättning är att alla våra elever ska lämna Vallaskolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sina egna förmågor.
Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Våra nuvarande mål är kunskap, trygghet och trivsel och vi arbetar med att utveckla vår undervisning genom kollegialt lärande.
På vår skola omges du av kollegor som är professionella och engagerade där vi också har höga förväntningar på varandra. Ett gott samarbetsklimat kännetecknar Vallaskolan. Vi trivs tillsammans!
Ditt nya jobb
Arbeta som lärare i trä- och metallslöjd i årskurs 3 och 4.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen.
• Samarbeta med arbetslaget kring undervisning.
• Dokumentera i verksamhetssystem.
• Skapa god miljö för lärande.
• Delta i vårt systematiska kvalitetsarbete gällande analysarbete inom kunskaper, trygghet och trivsel.
Din kompetens
• Legitimerad lärare i trä- och metallslöjd.
• Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
• Goda datorvana.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom skolan.
• Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Arbetat med digitala system riktade till skolan, till exempel: Google Workspace, IST lärande.
Vi söker dig!
Vi ser att du har en god vana att arbeta mot uppsatta mål och följer upp resultat gällande din undervisning och justerar den så att eleverna når sina kunskapsmål. Du har en god insikt kring elevers olika förutsättningar och anpassar din undervisning efter gruppen och individens behov. Du har en tydlighet i dina relationer med eleverna, du är en trygg och stabil vuxen. Du har en god förmåga att samarbeta med kollegor och driva utveckla av undervisning tillsammans med dem. Du har en god struktur och kan lägga upp tydliga planer för din undervisning.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Nina Magnusson nina.magnusson@ostersund.se
9778536