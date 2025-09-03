Lärare i trä- och metallslöjd till Tullinge Central Skolor
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2025-09-03
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som lärare är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga.
I ditt uppdrag bedriver du undervisning i trä- och metallslöjd och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen. Du är strukturerad och noga med säkerheten i din undervisning, då du är ansvarig för arbetsmiljön i din sal.
Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö genom ett aktivt arbete i arbetsgrupper. Tillsammans har ni elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du samverkar även med elevhälsoteamet och med övrig personal på skolan men även med vårdnadshavare. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade. Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i dina ämnen genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Som medarbetare hos oss är du en ambassadör för skolan genom att delta i öppet hus, mässor mm.
Du undervisar elever på Banslättskolan i åk 3-5, samt elever i åk 3-5 från Eklidsskolan.
Vi erbjuder dig
På Banslättsskolan har eleverna hög måluppfyllelse då vi har ambitiös och välutbildad personal. Här finner man ett väl utvecklat samarbete mellan skolans olika professioner som är både berikande och stöttande. Dessutom finns ett starkt stöd av specialpedagog.
Trivseln på skolorna är hög både bland personal och elever. Eleverna beskriver bland annat att de trivs på skolan för att de har bra klasskamrater, roliga raster, intressanta lektioner och att de alltid finns någon vuxen som de är trygga med.
Känns det du läst angeläget? Då är du varmt välkommen att söka dig till oss!
Med naturen som närmsta granne öppnas dessutom ännu fler möjligheter och med hjälp av trevliga och kunniga kollegor hoppas vi att du får en fantastisk tid här hos oss.
Banslättsskolan har goda kommunikationer och ligger nära pendeltåg och buss.
Du som söker till oss
Krav:
• Lärarlegitimation - med behörighet i trä och metallslöjd
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta som slöjdlärare.
• Behörighet i fler ämnen än slöjd inom åk 1-6
• IKT-kunskap (Google, Microsoft365, ILT samt andra lärhjälpmedel)
• Erfarenhet av V-Klass
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och nyfiken och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
Vi önskar att du tillträder 7 januari 2026, eller enligt överenskommelse.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2025-09-03Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BANS/2025:00040". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Lena Berg 070-1806214 Jobbnummer
9488996